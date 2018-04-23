Триумф принципов «Наполи» против «Юве»

Неудача «Ювентуса», победа кальчо

«В этом матче "Ювентус" выбрал реакционный план на игру, вынуждая "Наполи" захватить инициативу: гости проявили решительность в использовании своей философии, контролировали владение мячом и пытались найти путь к чужим воротам через оборону соперника, который потерял в начале поединка из-за травмы Джорджо Кьеллини. И хотя у подопечных Маурицио Сарри возникали проблемы с созданием голевых моментов, они определенно впечатлили своей способностью не позволить туринцам демонстрировать свою игру — их прессинг был столь сильным, что у хозяев возникли проблемы с преодолением даже первой линии обороны оппонентов... Это неудача "бьянконери", но в то же время большая победа для кальчо и Серии А, ведь весь мир с интересом будет наблюдать за развязкой чемпионской борьбы за четыре тура до завершения первенства», — пишет в материале ESPN Мина Рзуки.

«Наполи» вырвал победу у «Ювентуса» Туринский «Ювентус» потерпел домашнее поражение от «Наполи» в матче 34-го утра итальянской Серии А «Согласно Opta, впервые с начала выступлений на своем новом стадионе в 2011 году, "Ювентус" не сумел нанести ни одного удара в створ ворот соперника на своем поле: все нападающие туринцев разочаровали, и весь коллектив не соответствовала своему уровню. В том, что наставник коллектива Массимилиано Аллегри попросил своих подопечных не форсировать события, а играть от соперника, был смысл, ведь их устраивала ничья, однако чемпион и лидер не проявил не демонстрировал реакционности — он попросту не играл. Это уже не команда, которая гарантированно сохранит свои ворота на замке, а более проактивный подход, скорее всего, принесет ей очки, особенно если учесть, что у "Старой Синьоры" впереди более сложные соперники, чем у неаполитанцев».

Кадровые вопросы к Аллегри

«Гостям удалось совершить невозможное после победы в самом важном матче при Сарри: еще посреди недели отрыв "Ювентуса" составлял шесть очков, а теперь он равен одному. И хотя преимущество на стороне Аллегри, туринскому клубу больше нельзя ошибаться, что стало результатом того неудобного положения, в которое его поставил "Наполи". "Партенопеи" действовали явно лучше соперника, пусть Джиджи Буффон и не отметился невероятными действиями в воротах, зато они играли с перевесом, пока туринцы рассчитывали на 0:0», — отмечает на страницах Corriere dello Sport Алессандро Вокалелли.

«Ряд игроков не был похож сам не себя, ведь поединок провалили Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Сами Хедира, а то, что лучшим стал Буффон, наилучшим образом характеризует ход игры. По ее итогам к Аллегри есть много вопросов — к примеру, стоило ли оставлять на скамейке запасных Марио Манджукича, а не выпустить его в основе? А если "бьянконери" намеревались действовать от обороны, не было ли логичным усилить оборону с помощью трех центральных защитников?».

Сарри вознагражден за свои принципы

«Наставник "Наполи" как будто поиздевался над "Ювентусом", ведь за три года все привыкли к тому, что его команда действует низом и делает ставку на низкорослых нападающих, тогда как в Турине три очка ему принес высокорослый защитник после подачи с углового. И в этом нет какого-то парадокса — такова была справедливая логика событий, потому что Аллегри переоценил значение обороны, и его ставка на результат не сработала. Не удивляйся нокауту за секунду до гонга, если весь бой ты защищаешься в углу ринга и даже не пытаешься ударить в ответ», — критикует алленаторе «Синьоры» Луиджи Гарландо в материале Gazzetta dello Sport.

«И хотя рулевой туринской команды уже готовился было снисходительно улыбаться после ничейного результата, Калиду Кулибали, забивший мяч, изменил выражение его лица. Когда в твоей команде есть Миралем Пьянич, Дибала и нападающие, забившие три мяча на "Сантьяго Бернабеу", нужно действовать смелее — везение не всегда будет на твоей стороне, а Симоне Дзадзы на поле не оказалось, тогда как Сарри получил награду за свои принципы стремиться выиграть, а не разрушать. Тем не менее, еще ничего не случилось, и "Наполи" пока не чемпион, в то время, как "Ювентус" остается лидером — "Партенопеи" было нечего терять в Турине, но сейчас на маленьких плачах Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса лежит огромная ответственность».

В «Ювентусе» назрела революция

«Хотя "Старая Синьора" все еще лидирует, ей предстоит отстоять свое лидерство в непростых выездных матчах против "Интера" и "Ромы", но команде, похоже, не хватит и 10 очков, если она будет выглядеть так же, как и против "адзурри"... Аллегри подвели собственные лидеры: Дибала растворился, Дуглас Коста был не похож на себя, У Пьянича возникали проблемы с точностью, Игуаин увял, а Хуан Куадрадо попросту не вошел в игру. Но куда подевалась уверенность чемпиона?», — пишет на страницах Tuttosport Гвидо Вачаго.

Аллегри назвал игру с «Наполи» «ужасной» Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) «Он сыграл плохо, поскольку не верил в собственный успех, и не победил потому, что боялся проиграть. Это весь странно, ведь подобного с "бьянконери" не было шесть лет. Судя по всему, это знак, что в коллективе назрели революционные изменения, которые нужно проводить как можно скорее — ему нужна мотивация и новые стимулы побеждать».