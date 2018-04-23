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    Аллегри назвал игру с «Наполи» «ужасной»

    Ювентус Наполи Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) в 34-м туре чемпионата Италии.

    «Это была ужасная игра в исполнении обеих команд. Ударов по воротам практически не было.

    В концовке нам следовало играть более осторожно, а не пропускать со стандарта. Это была очная встреча двух конкурентов в борьбе за чемпионство, и в таких эпизодах, как стандарт на последних минутах, может случиться всякое.

    Теперь "Ювентус" передохнет один день, а затем начнет готовиться, на мой взгляд, к решающему матчу сезона с "Интером".

    Мы все еще лидируем в таблице. Впереди четыре матча, посмотрим, что будет. "Наполи" заслуживает похвалы, но в этом матче почти не было никаких голевых моментов», — цитирует Аллегри Mediaset Premium.

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