Аллегри назвал игру с «Наполи» «ужасной»

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал поражение от «Наполи» ( 0:1 ) в 34-м туре чемпионата Италии.

«Это была ужасная игра в исполнении обеих команд. Ударов по воротам практически не было.

В концовке нам следовало играть более осторожно, а не пропускать со стандарта. Это была очная встреча двух конкурентов в борьбе за чемпионство, и в таких эпизодах, как стандарт на последних минутах, может случиться всякое.

Теперь "Ювентус" передохнет один день, а затем начнет готовиться, на мой взгляд, к решающему матчу сезона с "Интером".

Мы все еще лидируем в таблице. Впереди четыре матча, посмотрим, что будет. "Наполи" заслуживает похвалы, но в этом матче почти не было никаких голевых моментов», — цитирует Аллегри Mediaset Premium.