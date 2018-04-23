Игнатьев: «Спартак» все ближе к тому, чтобы догнать «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива»высказал мнение о лидерстве железнодорожников в турнирной таблице РФПЛ и о борьбе за чемпионство.

Накануне «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Сегодня ближайший преследователь железнодорожников – «Спартак» проведет матч с «Ахматом».

«Все-таки "Спартак" ближе к тому, чтобы догнать "Локомотив", несмотря на то, что пошла критика в адрес игроков. Не понимаю, за что можно критиковать, например, Дениса Глушакова, которого недавно носили на руках?

Главное, что у красно-белых сильная атака. Если нападение сыграет так, как может, на пределе умения, тогда у спартаковцев больше шансов, чем у армейцев.

Футбол строится из многих составляющих: как команда играет в целом, и как себя проявляют отдельные футболисты. Потом уже надо смотреть, как команда исполняет стандарты.

Если получается, как у "Локомотива" — это говорит о том, что футболисты много и успешно работают в данном направлении. Другое дело, что в последних матчах лидеру недостает моментов, например, таких, которые мы видели в игре с "Динамо".

Сейчас команда не добирается до таких точек, чтобы такое пробивать. Но стандарты — это грозное оружие в арсенале железнодорожников», — цитирует Игнатьева «Советский Спорт».