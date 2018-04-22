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    «Локомотив» не справился с «Уфой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

    После этого матча «Локомотив» с 57 очками возглавляет таблицу, на 6 очков опережая ЦСКА и на 7 — «Спартак», которому предстоит сыграть свой матч. «Уфа» с 36 очками — 6-я.

    Чемпионат России. 27-й тур
    «Локомотив» (Москва) – «Уфа» – 0:0
    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука (В.Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Эдер, 58), Тарасов (Коломейцев, 46), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.«Уфа»: Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Игбун, Сысуев (Кротов, 82).Предупреждения: Неделчару, 21. Игбун, 35. Карп, 43. Чорлука, 52. Гильерме, 77. Беленов, 90+1.
    Еще один шаг к «золоту»«Локомотив» – «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля
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