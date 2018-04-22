«Локомотив» не справился с «Уфой»

После этого матча «Локомотив» с 57 очками возглавляет таблицу, на 6 очков опережая ЦСКА и на 7 — «Спартак», которому предстоит сыграть свой матч. «Уфа» с 36 очками — 6-я.
Чемпионат России. 27-й тур
«Локомотив» (Москва) – «Уфа» – 0:0
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука (В.Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Эдер, 58), Тарасов (Коломейцев, 46), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.«Уфа»: Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Игбун, Сысуев (Кротов, 82).Предупреждения: Неделчару, 21. Игбун, 35. Карп, 43. Чорлука, 52. Гильерме, 77. Беленов, 90+1.