«Локомотив» не справился с «Уфой»

После этого матча «Локомотив» с 57 очками возглавляет таблицу, на 6 очков опережая ЦСКА и на 7 — «Спартак», которому предстоит сыграть свой матч. «Уфа» с 36 очками — 6-я.

«Локомотив» – «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

Еще один шаг к «золоту»

Еще один шаг к «золоту» «Локомотив» – «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

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