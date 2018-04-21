«Эвертон» заинтересован в услугах Венгера

«Эвертон» хочет заманить к себе главного тренера «Арсенала», сообщает The Telegraph.

Накануне француз сделал заявление о своем уходе из лондонского клуба по окончании сезона. В то же время он не планирует сидеть без работы, поэтому может рассматривать все варианты.

«Эвертон» является одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Венгера, тем более что главным акционером ливерпульского клуба является Фархад Мошири, ранее работавший с «Арсеналом».

Венгер останется в футболе после ухода из «Арсенала»

Конкуренцию «ирискам» может составить «Монако», если не удержит Леонарду Жардима.

Ранее сообщалось, что 68-летний тренер может стать генеральным менеджером «Пари Сен-Жермен».