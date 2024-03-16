ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • 01:01
    • Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» переиграть «Кадис»
  • 00:18
    • Гол Роналду с пенальти принес «Аль-Насру» победу в матче с «Аль-Ахли»
    Все новости спорта

    Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» переиграть «Кадис»

    «Реал Сосьедад» — «Кадис»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Кадис
    В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах победил «Кадис» со счетом 2:0.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    Авторами забитых мячей стали Микель Мерино и Арсен Захарян, который вышел на поле только за 2 минуты до гола. Для российского полузащитника этот гол стал первым в футболке команды из Сан-Себастьяна.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Кадис 2:0
    Голы: 1:0 Микель Мерино (28'), 2:0 Арсен Захарян (69') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Робен Ле Норман, Хавьер Галан (Киран Тирни, 46'), Игор Субельдия, Брайс Мендес, Мартин Субименди (Беньят Туррьентес, 75'), Микель Мерино, Такэфуса Кубо (Арсен Захарян, 67'), Микель Оярсабаль (Андре Силва, 75'), Шеральдо Бекер (Хон Магунаселайя, 84') Кадис: Херемиас Ледесма, Хавьер Эрнандес (Лукас Пирес, 82'), Виктор Чуст, Айхам Усу, Исаак Карселен, Рубен Алькарас, Роберт Наварро (Дарвин Мачис, 83'), Хуанми (Серхио Гвардиола, 87'), Максимилиано Гомес (Крис Рамос, 34'), Рубен Собрино (Брайан Окампо, 86'), Romenigue Kouame Предупреждения: Хавьер Галан (45'), Мартин Субименди (45 + 2'), Робен Ле Норман (71'), Крис Рамос (71')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    По итогам этого матча «Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место. У «Кадиса» 22 очка и 18-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Отберет ли «Осасуна» очки у «Реала»?
  • «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • На льду «Питтсбурга» «Рейнджерс» восстановят победный ритм?
  • «Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры