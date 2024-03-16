«Реал Сосьедад» — «Кадис»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 29-го тура испанской Примерыв родных стенах победилсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Микель Мерино и Арсен Захарян, который вышел на поле только за 2 минуты до гола. Для российского полузащитника этот гол стал первым в футболке команды из Сан-Себастьяна.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Кадис 2:0 Голы: 1:0 Микель Мерино (28'), 2:0 Арсен Захарян (69') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Робен Ле Норман, Хавьер Галан (Киран Тирни, 46'), Игор Субельдия, Брайс Мендес, Мартин Субименди (Беньят Туррьентес, 75'), Микель Мерино, Такэфуса Кубо (Арсен Захарян, 67'), Микель Оярсабаль (Андре Силва, 75'), Шеральдо Бекер (Хон Магунаселайя, 84') Кадис: Херемиас Ледесма, Хавьер Эрнандес (Лукас Пирес, 82'), Виктор Чуст, Айхам Усу, Исаак Карселен, Рубен Алькарас, Роберт Наварро (Дарвин Мачис, 83'), Хуанми (Серхио Гвардиола, 87'), Максимилиано Гомес (Крис Рамос, 34'), Рубен Собрино (Брайан Окампо, 86'), Romenigue Kouame Предупреждения: Хавьер Галан (45'), Мартин Субименди (45 + 2'), Робен Ле Норман (71'), Крис Рамос (71')

Календарь и таблица испанской Примеры

По итогам этого матча «Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место. У «Кадиса» 22 очка и 18-я строчка.