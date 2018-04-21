Игроки сборной Франции заработают по 400 тысяч евро за победу на ЧМ-2018

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции утвердил премиальные за выступление на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает L’Equipe.

Подопечные Дидье Дешама получат 30 процентов от фонда ФИФА, который насчитывает 324 миллиона евро и будет распределен среди 32 команд финальной стадии.

Если Франция выиграет чемпионат мира, то получит 32 миллиона евро, если станет финалистом – 24 миллиона. В любом случае за участие в групповом этапе она заработает 7,6 миллиона.

Таким образом, в случае победы каждый игрок сборной Франции сможет заработать около 400 тысяч евро.

Сидибе может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Напомним, что Антуан Гризманн и компания получили по 240 тысяч евро каждый за свой выход в финал на домашнем Евро-2016.