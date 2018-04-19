Димитров: Матерные слова — первое, что я узнал на русском

Полузащитник «Урала»заявил, что у него нет проблем с пониманием русской речи.

«Я не учу русский язык. Разговариваю на "уличном". Все время нахожусь в окружении русских людей, поэтому всегда есть, кому мне помочь, если возникнет трудная ситуация. Мне повезло, что я болгарин. Русский и болгарский похожие языки. Это мне помогает. Но в произношении русских слов возникают проблемы.

Первыми словами, которые я узнал в русском языке, были матерные. Поэтому теперь их много знаю», — цитирует официальный сайт клуба Димитрова.

30-летний Димитров присоединился к «Уралу» в 2016 году. В текущем сезоне он провел за «шмелей» 22 матча и забил два мяча.