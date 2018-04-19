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    Димитров: Матерные слова — первое, что я узнал на русском

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    Николай Димитров
    На фото:Николай Димитров
    Полузащитник «Урала» Николай Димитров заявил, что у него нет проблем с пониманием русской речи.

    «Я не учу русский язык. Разговариваю на "уличном". Все время нахожусь в окружении русских людей, поэтому всегда есть, кому мне помочь, если возникнет трудная ситуация. Мне повезло, что я болгарин. Русский и болгарский похожие языки. Это мне помогает. Но в произношении русских слов возникают проблемы.

    Первыми словами, которые я узнал в русском языке, были матерные. Поэтому теперь их много знаю», — цитирует официальный сайт клуба Димитрова.

    30-летний Димитров присоединился к «Уралу» в 2016 году. В текущем сезоне он провел за «шмелей» 22 матча и забил два мяча.

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