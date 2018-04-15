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    «Ювентус» разгромил «Сампдорию»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Сампдория Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» (3:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

    Хозяева открыли счет на 45-й минуте. Дуглас Коста, едва выйдя на замену, сразу исполнил навес с левого фланга в центр, Марио Манджукич опередил Феррари и ногой с линии вратарской площадки переправил снаряд в створ.

    На 60-й минуте Бенедикт Хёведес подключился по правому флангу, а пока партнёры переводили мяч на противоположную бровку, продолжил движение в штрафную, и в итоге весьма эффектно забил в прыжке головой с линии вратарской после подачи Дугласа Косты.

    А на 75-й минуте Дуглас Коста подхватил мяч на правом фланге, убежал через лицевую от Феррари, а потом выдал точный прострел в центр на Сами Хедиру, которому оставалось не промахнуться.

    После этого матча «Ювентус» с 84 очками возглавляет таблицу, а «Сампдория» на 9-м месте — 48 очков.

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