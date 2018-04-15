«Ювентус» разгромил «Сампдорию»

Туринскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Хозяева открыли счет на 45-й минуте. Дуглас Коста, едва выйдя на замену, сразу исполнил навес с левого фланга в центр, Марио Манджукич опередил Феррари и ногой с линии вратарской площадки переправил снаряд в створ.

На 60-й минуте Бенедикт Хёведес подключился по правому флангу, а пока партнёры переводили мяч на противоположную бровку, продолжил движение в штрафную, и в итоге весьма эффектно забил в прыжке головой с линии вратарской после подачи Дугласа Косты.

А на 75-й минуте Дуглас Коста подхватил мяч на правом фланге, убежал через лицевую от Феррари, а потом выдал точный прострел в центр на Сами Хедиру, которому оставалось не промахнуться.

После этого матча «Ювентус» с 84 очками возглавляет таблицу, а «Сампдория» на 9-м месте — 48 очков.