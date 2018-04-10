Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив»

Назначены судьи и инспекторы на матчи РФПЛ и Кубка России

Полуфинальный матч Кубка России между ярославским «Шинником» и курским «Авангардом» обслужит Игорь Федотов, «Спартак» — «Тосно» — Роман Галимов. Игры состоятся также 18 апреля.

Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» рассудит Михаил Вилков, ЦСКА — «Амкар» — Алексей Сухой, «Локомотив» — «Ахмат» — Владимир Москалев. Встречи пройдут 18 апреля.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 апреля

Что принесет очередное столичное дерби? ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 апреля

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