Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив»

13 апреля (пятница)
«Ахмат» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов
14 апреля (суббота)
«Амкар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов
«Динамо» – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов
«Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Матюнин
«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Артем Чистяков
15 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов
«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин
«Ростов» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев
Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» рассудит Михаил Вилков, ЦСКА — «Амкар» — Алексей Сухой, «Локомотив» — «Ахмат» — Владимир Москалев. Встречи пройдут 18 апреля.
Полуфинальный матч Кубка России между ярославским «Шинником» и курским «Авангардом» обслужит Игорь Федотов, «Спартак» — «Тосно» — Роман Галимов. Игры состоятся также 18 апреля.