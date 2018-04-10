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    Буффон: История знает множество невероятных камбэков

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    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Первый матч туринский клуб проиграл дома со счетом 0:3.

    «Завтра мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата.

    Роналду — игрок без слабых мест, самый "решающий" игрок в мировом футболе. Он всегда забивает голы и делает разницу, в этом нет никаких сомнений.

    Ощущения от "Сантьяго Бернабеу" такие же, как и у всех наших ребят. Мы должны показать свой лучший футбол на великолепном стадионе против топ-клуба.

    Мы носим очень важные футболки и должны помнить об этом. Нам нужно добиться максимально положительного результата. Такая задача стоит перед всеми игроками топ-клубов.

    История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор. В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас.

    Если хотите, то попытка достичь невозможного поможет нам достичь возможного. Это то, что нам нужно делать. Против этой великолепной команды мы должны играть именно с таким настроем.

    Нам нужно быть серьезными, играть с достоинством, преодолевать все трудности и делать все возможное для победы.

    Если мы готовы сражаться и умереть за своих партнеров, завтрашний матч может пойти в определенном направлении. В том, которое нам и нужно.

    За последние 2-3 года Кейлор Навас доказал миру, что является первоклассным вратарем.

    Его великолепные сейвы спасали "Реал" множество раз. Он основной голкипер в великой команде, которая постоянно живет с давлением.

    Нам не повезло в Кардиффе и не повезло на прошлой неделе. Когда дела идут плохо, это может негативно повлиять на твою уверенность, однако мы должны исправить эту ситуацию.

    Когда мы были в полном составе, то играли хорошо, но затем потеряли человека из-за удаления, и вы помните, чем все закончилось.

    В жизни я привык не ждать ничего. Если завтра произойдет что-то удивительное, это будет здорово.

    Могу сказать, что каждый раз, когда я играл на "Бернабеу" с "Юве" или сборной Италии, болельщики были очень приветливы и всегда нам аплодировали», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Кто на самом деле «попал»?«Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля
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