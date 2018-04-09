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    Клопп: Мы снова должны показать свою лучшую игру

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    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    В первом матче мерсисайдцы победили дома со счетом 3:0.

    «В мире нет идеальной футбольной команды. Бывают разные моменты, ситуации, дни, а иногда даже минуты. Но "Сити" выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы страны.

    Но я и до этого знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть.

    В первом тайме манчестерского дерби они могли забить пять или шесть голов. Это был выдающийся матч. Но в итоге дело осталось незавершенным, и у "Юнайтед" получилось воспользоваться этим.

    Мы снова должны показать свою лучшую игру. Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, мы бы проиграли на "Энфилде".

    Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, которую создали парни своей великолепной игрой — очень, очень зрелой игрой.

    Я с нетерпением жду игры, это будет настоящий футбольный матч. Вся суть игры в том, чтобы сохранять стабильность, быть храбрым, активным, энергичным и пытаться создать им как можно больше проблем.

    Настроение в такие моменты всегда особенное. Ты можешь чувствовать это. Ты чувствуешь, что матчи в еврокубках — особенные для "Ливерпуля". Но у нас не больше опыта в этом турнире, чем у игроков "Сити".

    Сыграет ли Салах? Скорее да, чем нет. Но мы должны подождать конца тренировки и посмотреть, как он на отреагирует на нагрузки. Потом примем решение», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
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