23 февраля в рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах сыграет против «Вильярреала». Начало игры — в 23:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Примеры с 40 очками в активе. «Реал Сосьедад» продолжает борьбу за еврокубки в чемпионате.

Команда делит 2-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 23 гола за 25 встреч при 34-х забитых.

Последние матчи: У «Реал Сосьедада» не особо клеются результаты в прошедших встречах. Несмотря на это, команде удалось одержать победу в последнем туре Примеры с «Мальоркой» (2:1), забив решающий гол на 90+3-й минуте.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Реал Сосьедад» одержал только одну победу, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда пропустила 4 гола при 2-х забитых.

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Не сыграют: Шеральдо Беккер, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Микель Оярсабаль, Киран Тирни, Карлос Фернандес и Ариц Элустондо (у всех травмы).

Состояние команды: «Реал Сосьедад» выглядит не очень уверенно в последнее время. Команда довольно регулярно теряет очки в Примере, рискуя покинуть зону еврокубков.

В последней очной встрече между «Реал Сосьедадом» и «Вильярреалом» «бело-голубые» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Кстати, в том матче голевой передачей отличился российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Команда проводит не самый удачный сезон, располагаясь в середине турнирной таблице в Примере. «Вильярреал» занимает 13-е место с 26-ю очками в активе, практически не имея шансов на еврокубки.

Одна из главных проблем команды в нынешнем сезоне — это оборона. «Вильярреал» очень много пропускает — 47 голов, но и немало забивает — 35.

Последние матчи: В прошедших встречах у команда видна положительная динамика. В последнем туре Примеры «Вильярреал» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1), а матчем ранее с таким же счетом поделил очки с «Алавесом».

За последние 5 матчей «Вильярреал» 4 раза сыграл вничью и однажды одержал победу над «Барселоной» (5:3), забив «сине-гранатовым» неприлично много.

За эти 5 встреч команда забила 8 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Денис Суарес, Рамон Террац и Хуан Фойт (у всех травмы).

Состояние команды: «Вильярреал» не показывает тот футбол, который от них ждали в начала нынешнего сезона. Команда постепенно начинала разваливаться.

Сейчас кажется, что результаты «Вильярреала» пойдут наверх, но встреча с «Реал Сосьедадом» должна показать весь потенциал «желтой подводной лодки».

Последний раз «Вильярреал» обыгрывал «Реал Сосьедад» еще в прошлом сезоне. В том матче команда забила 2 безответных гола «бело-голубым», и все во 2-м тайме.

Статистика для ставок

В 3-х из 5-и последних матчей «Вильярреал» заканчивал встречу с одинаковыми счетами 1:1

В 4-х из 5-и последних матчей «Реал Сосьедаду» не удалось забить ни одного гола

В последних 3-х матчах между «Реал Сосьедадом» и «Вильярреалом» одна из команд не забивала ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.65, а победа «Вильярреала» — в 5.00.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Вильярреал 1X2Новым игрокам 1.753.705.00Бонус$9500

ТБ 2.5 оценивается только в 2.03, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.

Прогноз: «Реал Сосьедад» очень надежен в обороне. Можно предположить, что «Вильярреалу» не удастся взломать оборону «бело-голубых».

Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» 0.5 меньше за 2.25.

Прогноз: Несмотря на то, что «Реал Сосьедад» показывает не очень стабильную игру в последнее время, команда обязательно заберет свои очки.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 1.73.