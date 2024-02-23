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    «Реал Сосьедад» укрепит свои позиции в зоне еврокубков?

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 23 февраля 2024 года

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    «Реал Сосьедад»
    23 февраля в рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах сыграет против «Вильярреала». Начало игры — в 23:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Февраля 2024 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Примеры с 40 очками в активе. «Реал Сосьедад» продолжает борьбу за еврокубки в чемпионате.

    Команда делит 2-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 23 гола за 25 встреч при 34-х забитых.

    Последние матчи: У «Реал Сосьедада» не особо клеются результаты в прошедших встречах. Несмотря на это, команде удалось одержать победу в последнем туре Примеры с «Мальоркой» (2:1), забив решающий гол на 90+3-й минуте.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Реал Сосьедад» одержал только одну победу, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда пропустила 4 гола при 2-х забитых.

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    Не сыграют: Шеральдо Беккер, Мартин Меркеланс, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Микель Оярсабаль, Киран Тирни, Карлос Фернандес и Ариц Элустондо (у всех травмы).

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» выглядит не очень уверенно в последнее время. Команда довольно регулярно теряет очки в Примере, рискуя покинуть зону еврокубков.

    В последней очной встрече между «Реал Сосьедадом» и «Вильярреалом» «бело-голубые» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Кстати, в том матче голевой передачей отличился российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Команда проводит не самый удачный сезон, располагаясь в середине турнирной таблице в Примере. «Вильярреал» занимает 13-е место с 26-ю очками в активе, практически не имея шансов на еврокубки.

    Одна из главных проблем команды в нынешнем сезоне — это оборона. «Вильярреал» очень много пропускает — 47 голов, но и немало забивает — 35.

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    • Последние матчи: В прошедших встречах у команда видна положительная динамика. В последнем туре Примеры «Вильярреал» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1), а матчем ранее с таким же счетом поделил очки с «Алавесом».

    За последние 5 матчей «Вильярреал» 4 раза сыграл вничью и однажды одержал победу над «Барселоной» (5:3), забив «сине-гранатовым» неприлично много.

    За эти 5 встреч команда забила 8 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграют: Альфонсо Педраса, Йереми Пино, Денис Суарес, Рамон Террац и Хуан Фойт (у всех травмы).

    Состояние команды: «Вильярреал» не показывает тот футбол, который от них ждали в начала нынешнего сезона. Команда постепенно начинала разваливаться.

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    Сейчас кажется, что результаты «Вильярреала» пойдут наверх, но встреча с «Реал Сосьедадом» должна показать весь потенциал «желтой подводной лодки».

    Последний раз «Вильярреал» обыгрывал «Реал Сосьедад» еще в прошлом сезоне. В том матче команда забила 2 безответных гола «бело-голубым», и все во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • В 3-х из 5-и последних матчей «Вильярреал» заканчивал встречу с одинаковыми счетами 1:1

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Реал Сосьедаду» не удалось забить ни одного гола

    • В последних 3-х матчах между «Реал Сосьедадом» и «Вильярреалом» одна из команд не забивала ни одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.65, а победа «Вильярреала» — в 5.00.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Вильярреал

    1X2Новым игрокам
  • 1.753.705.00Бонус$9500
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    ТБ 2.5 оценивается только в 2.03, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» очень надежен в обороне. Можно предположить, что «Вильярреалу» не удастся взломать оборону «бело-голубых».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» 0.5 меньше за 2.25.

    Прогноз: Несмотря на то, что «Реал Сосьедад» показывает не очень стабильную игру в последнее время, команда обязательно заберет свои очки.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 1.73.

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    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» укрепит свои позиции в зоне еврокубков?
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