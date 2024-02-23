«Мец»
Турнирное положение: «темно-бордовые» изо всех сил пытаются сохранить прописку в элите.
В настоящий момент «Мец» имеет в своем активе 17 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Мессинцы» на целых 5 пунктов отстают от спасительной зоны.
Команда из Меца смогла 18 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре коллектив из одноименного города крупно уступил «Монпелье» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Марселем» (1:1).
Перед этим «Мец» также уступил «Лорьяну» (1:2), «Ницце» (0:1) и «Тулузе» (0:1).
До этого также был вылет из Кубка Франции от «Клермона» в 1/32 финала в серии послематчевых пенальти.
Не сыграют: в команде нет травмированных или дисквалифицированных футболистов.
Состояние команды: подопечные Ласло Бёлёни пока что откровенно проваливают сезон, поскольку борются за выживание и вылетели из Кубка.
Главной задачей второй команды прошлого сезона Лиги 2 является сохранение прописки в элитном дивизионе.
Зимой «Мец» пополнился Маидином Дуаном, Дидье Зе, Гиоргисом Микаутадзе и Шарлем Дивиаллем. А покинули команду Оскар Эступиньян и Морган Бокеле Мпуту.
«Лион»
Турнирное положение: команда из Лиона в последнее время набрала отличную форму и уже немного обезопасила себя от зоны вылета.
Сейчас коллектив из одноименного города имеет в своем активе 25 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. «Дети» на три балла опережают зону переходных матчей.
«Лион» смог 23 раза поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре подопечные Пьера Сажа переиграли «Ниццу» (1:0), а до этого оказались сильнее «Монпелье» (2:1) и «Марселя» (1:0).
Перед этим же были поражения от «Ренна» (2:3) и «Гавра» (1:3).
Также между этими играми «Лион» обыграл «Лилль» (2:1) и вышел в четвертьфинал Кубка Франции.
Не сыграют: у «Лиона» также нет травмированных и дисквалифицированных.
Состояние команды: если в начале сезона «Лион» выступал плохо и боролся за выживание, то сейчас набрал форму и смог подняться по турнирной лестнице.
Более того, «дети» могут выиграть трофей. В полуфинале Кубка Франции они сыграют со «Страсбургом».
Зимой в команду пришли Перри Лукас, Адриелсон, Малик Фофана, Гифт Орбан, Неманья Матич, Саид Бенрахма и Орель Мангаля, а покинули коллектив только не основные игроки, которые отправились в аренду.
Статистика для ставок
- «Лион» имеет серию из 4 побед подряд побед во всех турнирах
- «Мец» не может выиграть на протяжении 10 матчей во всех турнирах
- «Мец» пропустил хоть один мяч в последних 13 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.55, а победа «Меца» — в 4.50.
Коэффициенты матча Мец — Лион
ТБ 2,5 оценивается только в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.
Прогноз: «Лион» сейчас в отличной форме, а вот «Мец» наоборот, поэтому кажется, что в этой игре многое понятно.
Думается, что «Лион» должен брать три очка, но ему будет не совсем легко.
Ставка: победа «Лиона» за 1.82.
Прогноз: команды в последнее время часто как забивают, так и пропускают, поэтому можно поставить на то, что обе команды забьют.
Ставка: обе забьют за 1.90.