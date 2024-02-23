В пятницу, 23 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Мец» в родных стенах сыграет против «Лиона». Начало игры — в 23:00 по мск. «Мец» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мец»

Турнирное положение: «темно-бордовые» изо всех сил пытаются сохранить прописку в элите.

В настоящий момент «Мец» имеет в своем активе 17 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Мессинцы» на целых 5 пунктов отстают от спасительной зоны.

Команда из Меца смогла 18 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив из одноименного города крупно уступил «Монпелье» (0:3), а до этого сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

Перед этим «Мец» также уступил «Лорьяну» (1:2), «Ницце» (0:1) и «Тулузе» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

До этого также был вылет из Кубка Франции от «Клермона» в 1/32 финала в серии послематчевых пенальти.

Не сыграют: в команде нет травмированных или дисквалифицированных футболистов.

Состояние команды: подопечные Ласло Бёлёни пока что откровенно проваливают сезон, поскольку борются за выживание и вылетели из Кубка.

Главной задачей второй команды прошлого сезона Лиги 2 является сохранение прописки в элитном дивизионе.

Зимой «Мец» пополнился Маидином Дуаном, Дидье Зе, Гиоргисом Микаутадзе и Шарлем Дивиаллем. А покинули команду Оскар Эступиньян и Морган Бокеле Мпуту.

«Лион»

Турнирное положение: команда из Лиона в последнее время набрала отличную форму и уже немного обезопасила себя от зоны вылета.

Сейчас коллектив из одноименного города имеет в своем активе 25 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. «Дети» на три балла опережают зону переходных матчей.

«Лион» смог 23 раза поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Пьера Сажа переиграли «Ниццу» (1:0), а до этого оказались сильнее «Монпелье» (2:1) и «Марселя» (1:0).

Перед этим же были поражения от «Ренна» (2:3) и «Гавра» (1:3).

Также между этими играми «Лион» обыграл «Лилль» (2:1) и вышел в четвертьфинал Кубка Франции.

Не сыграют: у «Лиона» также нет травмированных и дисквалифицированных.

Состояние команды: если в начале сезона «Лион» выступал плохо и боролся за выживание, то сейчас набрал форму и смог подняться по турнирной лестнице.

Более того, «дети» могут выиграть трофей. В полуфинале Кубка Франции они сыграют со «Страсбургом».

Зимой в команду пришли Перри Лукас, Адриелсон, Малик Фофана, Гифт Орбан, Неманья Матич, Саид Бенрахма и Орель Мангаля, а покинули коллектив только не основные игроки, которые отправились в аренду.

Статистика для ставок

«Лион» имеет серию из 4 побед подряд побед во всех турнирах

«Мец» не может выиграть на протяжении 10 матчей во всех турнирах

«Мец» пропустил хоть один мяч в последних 13 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.55, а победа «Меца» — в 4.50.

Коэффициенты матча Мец — Лион 1X2Новым игрокам 4.803.751.80Бонус$9500

ТБ 2,5 оценивается только в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: «Лион» сейчас в отличной форме, а вот «Мец» наоборот, поэтому кажется, что в этой игре многое понятно.

Думается, что «Лион» должен брать три очка, но ему будет не совсем легко.

Ставка: победа «Лиона» за 1.82.

Прогноз: команды в последнее время часто как забивают, так и пропускают, поэтому можно поставить на то, что обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 1.90.