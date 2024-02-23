В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, Серии А и Примере. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Байер» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» находится в отличной форме. Команда уверенно лидирует в Бундеслиге и близка к тому, чтобы выиграть золотые медали. Сейчас леверкузенцы опережают главного конкурента — «Баварию» — на 8 очков.

У «Байера» четырехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб смог одолеть «Дармштадт» (2:0), «Штутгарт» (3:2), «Баварию» (3:0) и «Хайденхайм» (2:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

Результаты «Майнца» в Бундеслиге абсолютно противоположные. Клуб находится на втором месте с конца. Команде будет сложно сохранить прописку в элитном дивизионе.

17 февраля «Майнц» спустя долгое время наконец-то победил в Бундеслиге. Клуб дома принимал «Аугсбург» и одолел соперника со счетом 1:0.

Ставка: Победа «Байера» с форой (-1.5) за 1.69.

«Болонья» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии

«Болонья» активно борется за попадание в еврокубки. Сейчас команда находится на 5-м месте в таблице, набрав 45 очков в 25 встречах.

В январе «Болонья» играла не слишком удачно. Но в этом месяце клуб одержал в Серии А четыре победы подряд. Ранее удалось обыграть «Сассуоло», «Лечче», «Фиорентину» и «Лацио».

«Верона» 17 февраля на своем поле сенсационно отобрала очки у «Ювентуса». Встреча завершилась вничью 2:2. Но в целом у фанатов «Вероны» сейчас больше поводов для грусти, чем для радости.

После 25 матчей «Верона» идет на 18-м месте в таблице, набрав 20 очков. Команда не побеждала в Серии А с 13 января. Тогда дома был обыгран «Эмполи» (2:1).

Ставка: Победа «Болоньи» за 1.60.

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании

Скорее всего, «Реал Сосьедад» в следующем сезоне останется без Лиги чемпионов. Команда после 25 туров идет на 6-м месте, отставая от топ-4 на 11 очков. Отыграть разницу в оставшихся встречах Примеры будет крайне непросто.

14 февраля «Реал Сосьедад» неудачно съездил в Париж, проиграв «ПСЖ» со счетом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Но затем коллектив из Сан-Себастьяна реабилитировался перед фанатами в игре с «Мальоркой» (2:1).

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«Вильярреал» продолжает играть в еврокубках, однако в Ла Лиге результаты команды оставляют желать лучшего. «Желтая субмарина» по итогам 25 туров расположилась лишь на 13-м месте, записав в актив 26 очков.

В последних десяти выездных матчах «Вильярреал» одержал две победы. Одну из них фанаты запомнят надолго. 27 января команда провела очень яркий матч на «Камп Ноу», обыграв «Барселону» со счетом 5:3.

Ставка: Обе забьют за 1.93.

Общий коэффициент — 5.21.