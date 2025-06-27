Саудовская выдержка: «Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел на «Манчестер Сити»

В напряжённой и даже вязкой игре «Аль-Хиляль» проявил терпение, хладнокровие и дожал мексиканскую «Пачуку», пробившись в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Победа со счётом 2:0 принесла подопечным Симоне Индзаги второе место в группе H и историческое противостояние с «Манчестер Сити» в следующем раунде.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа H Аль-Хиляль — Пачука 2:0 Голы: 1:0 Салем Аль-Давсари (22'), 2:0 Маркос Леонардо (90 + 5') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 86'), Хассан ат-Тамбакти (Али Ладжами, 77'), Калиду Кулибали, Ренан Лоди (Мотеб Аль-Харби, 71'), Рубен Невеш, Нассер аль-Давсари, Малком (Мусаб аль-Джувайр, 86'), Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари (Мохаммед Канно, 76'), Маркос Леонардо Пачука: Себастьян Хурадо, Алонсо Асевес, Федерико Перейра, Эдуардо Габриэл, Серхио Баррето (Брайан Гонсалес, 57'), Кенеди (Алан Баутиста, 63'), Алексей Домингес (Авилес Уртадо, 57'), Агустин Палавесино (Pedro Peraza, 77'), Элиас Монтиэль, Карлос Санчес (Ильян Эрнандес, 77'), Хосе Рондон Предупреждения: Серхио Баррето (17'), Алексей Домингес (45 + 1'), Ренан Лоди (45 + 4'), Калиду Кулибали (52')

Матч на стадионе Geodis Park в Нэшвилле начался с уверенного давления от «Аль-Хиляля». Уже на пятой минуте Сергею Милинковичу-Савичу удалось пробить мимо вратаря, но судья отменил гол за агрессивную борьбу в начале эпизода. Это решение немного остудило саудовцев, но ненадолго.

На 22-й минуте команда Индзаги всё-таки добилась своего. Нассер Аль-Давсари в прекрасном стиле разрезал оборону «Пачуки» вертикальной передачей — Салем Аль-Досари получил мяч и технично перебросил вратаря Себастьяна Хурадо — 1:0. Это был момент чистого класса, достойный главной сцены мирового клубного футбола.

Салем Аль-Досари gettyimages.com

Несостоявшийся камбек «Пачуки»

Казалось, что к концу первого тайма «Аль-Хиляль» удвоит преимущество, но Маркос Леонардо, оставшись один в центре штрафной, неожиданно пробил выше ворот. Эта ошибка чуть не стоила «синим» выхода из группы: во втором тайме «Пачука» активизировалась и, казалось, могла зацепиться за результат.

Саломон Рондон на 56-й минуте наконец-то проверил реакцию Буну. Марокканец в воротах справился — сначала отразив мяч, а затем надёжно зафиксировав его. Это был первый и, как оказалось, единственный по-настоящему опасный момент от мексиканцев за весь матч.

Сейв Буну gettyimages.com

В оставшееся время «Аль-Хиляль» отошёл назад, сделав ставку на контроль и выжидание. Симоне Индзаги выпустил свежих игроков, которые помогли погасить пыл соперника. В концовке мексиканцы бросили вперёд всё, включая защитников и даже последнего Бауэрманна — и были за это наказаны.

На четвёртой компенсированной минуте Рубен Невеш запустил в прорыв Маркуса Леонардо, и тот наконец реабилитировался за свой промах. Нападающий хладнокровно обыграл Хурадо и отправил мяч в пустые ворота — 2:0.

Игроки Аль-Хиляля празднуют гол Леонардо gettyimages.com

Готовы ли они к «Сити»?

По итогу матча «Аль-Хиляль» стал единственным азиатским представителем, пробившимся в плей-офф турнира. Но серьёзные вопросы вызывает физическая готовность и глубина состава — Салем Аль-Досари, герой встречи, ушёл с поля с повреждением и его участие в матче против «Манчестер Сити» под вопросом.

Теперь им предстоит сыграть с машиной Гвардиолы — самой результативной и доминирующей командой на турнире. И если «Аль-Хиляль» хочет прыгнуть выше головы, одного терпения будет мало — им нужно будет сыграть на пределе и молиться, чтобы Буну вспомнил ЧМ в Катаре и снова творил чудеса в воротах.