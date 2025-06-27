Саудовская выдержка: «Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел на «Манчестер Сити»

Матч на стадионе Geodis Park в Нэшвилле начался с уверенного давления от «Аль-Хиляля». Уже на пятой минуте Сергею Милинковичу-Савичу удалось пробить мимо вратаря, но судья отменил гол за агрессивную борьбу в начале эпизода. Это решение немного остудило саудовцев, но ненадолго.
На 22-й минуте команда Индзаги всё-таки добилась своего. Нассер Аль-Давсари в прекрасном стиле разрезал оборону «Пачуки» вертикальной передачей — Салем Аль-Досари получил мяч и технично перебросил вратаря Себастьяна Хурадо — 1:0. Это был момент чистого класса, достойный главной сцены мирового клубного футбола.
Несостоявшийся камбек «Пачуки»
Казалось, что к концу первого тайма «Аль-Хиляль» удвоит преимущество, но Маркос Леонардо, оставшись один в центре штрафной, неожиданно пробил выше ворот. Эта ошибка чуть не стоила «синим» выхода из группы: во втором тайме «Пачука» активизировалась и, казалось, могла зацепиться за результат.
Саломон Рондон на 56-й минуте наконец-то проверил реакцию Буну. Марокканец в воротах справился — сначала отразив мяч, а затем надёжно зафиксировав его. Это был первый и, как оказалось, единственный по-настоящему опасный момент от мексиканцев за весь матч.
В оставшееся время «Аль-Хиляль» отошёл назад, сделав ставку на контроль и выжидание. Симоне Индзаги выпустил свежих игроков, которые помогли погасить пыл соперника. В концовке мексиканцы бросили вперёд всё, включая защитников и даже последнего Бауэрманна — и были за это наказаны.
На четвёртой компенсированной минуте Рубен Невеш запустил в прорыв Маркуса Леонардо, и тот наконец реабилитировался за свой промах. Нападающий хладнокровно обыграл Хурадо и отправил мяч в пустые ворота — 2:0.
Готовы ли они к «Сити»?
По итогу матча «Аль-Хиляль» стал единственным азиатским представителем, пробившимся в плей-офф турнира. Но серьёзные вопросы вызывает физическая готовность и глубина состава — Салем Аль-Досари, герой встречи, ушёл с поля с повреждением и его участие в матче против «Манчестер Сити» под вопросом.
Теперь им предстоит сыграть с машиной Гвардиолы — самой результативной и доминирующей командой на турнире. И если «Аль-Хиляль» хочет прыгнуть выше головы, одного терпения будет мало — им нужно будет сыграть на пределе и молиться, чтобы Буну вспомнил ЧМ в Катаре и снова творил чудеса в воротах.