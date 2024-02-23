ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов Брэндон МореноПретендентский бой Ройвала и Морено, реванш Ортеги и Родригеса. Анонс карда UFC Mexico
  • 09:40
    • Зверев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
  • 09:29
    • Вратарь «Ромы» Свилар — среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 09:15
    • «Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», «Денвер» разгромил «Вашингтон», Йокич оформил трипл-дабл
    Все новости спорта

    Сможет ли Калинская удивить Свентек?

    Свентек — Калинская. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Дубае 23 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ига Свентек Прогнозы на Анна Калинская
    Прогноз и ставки на Свентек — Калинская
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против польки Иги Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 23 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свентек

    Ига, как и ожидалось, без особого труда дошла до полуфинала, не отдав до сих пор ни сета.

    В четвертьфинале первая ракетка мира спокойно остановила финалистку Australian Open-2024 китаянку Циньвэнь Чжэн — 6:3, 6:2.

    Перед этим Свентек одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной — 6:1, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году Свентек дошла в Дубае до финала. Есть подозрение, что на этот раз она улучшит результат.

    Калинская

    Анна на этой неделе подтверждает, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать.

    На текущем турнире россиянка обыграла уже двух соперниц из топ-10.

    В четвертьфинале Калинская одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф — 2:6, 6:4, 6:2. В решающем сете она взяла все геймы на своей подаче и сделала два брейка.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В третьем раунде Калинская выиграла у Алены Остапенко (6:4, 7:5), которая ранее в этом сезоне выиграла два турнира и вернулась в топ-10.

    Анна с учетом квалификации провела в Дубае уже шесть матчей, и этот момент тоже надо учитывать в контексте предстоящей встречи с лучшей теннисисткой мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.13, победу Калинской букмекеры предлагают за 5.95.

    Прогноз: скорее всего, Ига остановит разбушевавшуюся россиянку. В данном случае важно учитывать, что Анна провела здесь уже шесть матчей, а ее соперница — только три. Скорее всего, польская теннисистка снова выиграет с с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсунспор — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вальядолид — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Козенца — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свентек — Калинская: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Калинская удивить Свентек?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры