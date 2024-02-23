Свентек
Ига, как и ожидалось, без особого труда дошла до полуфинала, не отдав до сих пор ни сета.
В четвертьфинале первая ракетка мира спокойно остановила финалистку Australian Open-2024 китаянку Циньвэнь Чжэн — 6:3, 6:2.
Перед этим Свентек одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной — 6:1, 6:4.
В прошлом году Свентек дошла в Дубае до финала. Есть подозрение, что на этот раз она улучшит результат.
Калинская
Анна на этой неделе подтверждает, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать.
На текущем турнире россиянка обыграла уже двух соперниц из топ-10.
В четвертьфинале Калинская одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф — 2:6, 6:4, 6:2. В решающем сете она взяла все геймы на своей подаче и сделала два брейка.
В третьем раунде Калинская выиграла у Алены Остапенко (6:4, 7:5), которая ранее в этом сезоне выиграла два турнира и вернулась в топ-10.
Анна с учетом квалификации провела в Дубае уже шесть матчей, и этот момент тоже надо учитывать в контексте предстоящей встречи с лучшей теннисисткой мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.13, победу Калинской букмекеры предлагают за 5.95.
Прогноз: скорее всего, Ига остановит разбушевавшуюся россиянку. В данном случае важно учитывать, что Анна провела здесь уже шесть матчей, а ее соперница — только три. Скорее всего, польская теннисистка снова выиграет с с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 2.13.