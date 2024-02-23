Россиянка Анна Калинская сыграет против польки Иги Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 23 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига, как и ожидалось, без особого труда дошла до полуфинала, не отдав до сих пор ни сета.

В четвертьфинале первая ракетка мира спокойно остановила финалистку Australian Open-2024 китаянку Циньвэнь Чжэн — 6:3, 6:2.

Перед этим Свентек одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной — 6:1, 6:4.

Все прогнозы на теннис

В прошлом году Свентек дошла в Дубае до финала. Есть подозрение, что на этот раз она улучшит результат.

Калинская

Анна на этой неделе подтверждает, что ее ни в коем случае нельзя недооценивать.

На текущем турнире россиянка обыграла уже двух соперниц из топ-10.

В четвертьфинале Калинская одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф — 2:6, 6:4, 6:2. В решающем сете она взяла все геймы на своей подаче и сделала два брейка.

В третьем раунде Калинская выиграла у Алены Остапенко (6:4, 7:5), которая ранее в этом сезоне выиграла два турнира и вернулась в топ-10.

Анна с учетом квалификации провела в Дубае уже шесть матчей, и этот момент тоже надо учитывать в контексте предстоящей встречи с лучшей теннисисткой мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.13, победу Калинской букмекеры предлагают за 5.95.

Прогноз: скорее всего, Ига остановит разбушевавшуюся россиянку. В данном случае важно учитывать, что Анна провела здесь уже шесть матчей, а ее соперница — только три. Скорее всего, польская теннисистка снова выиграет с с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 2.13.