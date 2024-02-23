В пятницу, 23 февраля, в 23-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» в родных стенах сыграет против «Майнца». Начало игры — в 22:30 по мск. «Байер» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Турнирное положение: команда из Леверкузена продолжает идти без поражений и оставаться единственной в топ-5 лигах Европы без единого поражения в сезоне во всех турнирах.

По итогам 22 туров «Байер» имеет в своем активе 58 пунктов и является лидером турнирной таблицы. В настоящий момент леверкузенцы на восемь баллов опережают вторую «Баварию».

Леверкузенцы 57 раз поразили ворота соперников и меньше всех в лиге (15) пропустили в свои.

Последние матчи: в последней игре подопечные Хаби Алонсо на выезде одолели «Хайденхайм» (2:1), а до этого в родных стенах разгромили «Баварию» (3:0)

До этого «Байер» встречался со «Штутгартом» в Кубке Германии и добыл победу со счетом 3:2. Команда пробилась уже в полуфинал турнира.

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До этого «Байер» обыграл «Дармштадт» (2:0), поделил очки с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0), а также переиграл «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0).

Не сыграют: Артур, Виктор Бонифаце и Эсекиэль Паласиос находятся в лазарете команды, поэтому точно не сыграют в этой игре.

Состояние команды:леверкузенцы все еще продолжают борьбу сразу за три трофея, поэтому данный сезон можно назвать самым удачным для команды за последние годы.

Кроме чемпионата страны и Кубка команда добыла шесть побед в шести матчах Лиги Европы и с первого места вышла в плей-офф. Соперник определится позже.

Во время зимнего трансферного окна «Байер» смог сохранить команду и всех своих лидеров. Также был взят в аренду Борха Иглесиас.

«Майнц»

Турнирное положение: команда из одноименного города в текущем сезоне борется за выживание в Бундеслиге.

Коллектив из Майнца в настоящий момент занимает семнадцатое место в турнирной таблице. В активе «карнавальников» всего 15 очков. Они на один пункт отстают от зоны переходных матчей и на 7 — от спасательной зоны.

«Майнц» смог 17 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил целых 35 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре «красно-белые» смогли переиграть в родных стенах «Аугсбург» (1:0).

Перед этим же было поражение от «Штутгарта» (1:3) и ничейный результат с «Унионом» (1:1).

До этого «Майнц» также проиграл «Вердеру» (0:1) и «Айнтрахту» (0:1), но сыграли вничью с «Вольфсбургом» (1:1) и «Боруссией» (1:1).

Не сыграют: травмированными футболистами команды являются Джонатан Буркхардт, Стефан Белл и Нельсон Вейпер. Все они не выйдут на поле в этой игре.

Состояние команды: в этом сезоне у подопечных Бо Хенриксена мало что получается, поскольку они уже вылетели из Кубка Германии и находятся на грани вылета из Бундеслиги.

Во время зимнего трансферного окна «Майнц» пополнился Йессиком Нганкамом и Надимом Амири.

Были и трансферы на выход. Покинули коллектив Никлас Тауэр, Аймен Баркок и Анвар Эль-Гази.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 32 матчей. Этот показатель является рекордным в истории леверкузенского клуба

«Майнц» выиграл только 1 матч из последних 12

В четырех последних очных встречах команды забивали минимум 3 мяча на двоих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.30, а победа «Майнца» — в 13.00.

Коэффициенты матча Байер — Майнц 1X2Новым игрокам 1.236.6014.00Бонус$9500

ТБ 2,5 оценивается только в 1.58, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.

Прогноз: поединок с явным фаворитом, ведь команды идут на разных полюсах таблицы и у них разные цели и задачи.

«Байер» должен уверенно побеждать в этой игре, поэтому прекрасным вариантом видится его победу минимум в два мяча.

Ставка: победа «Байера» с форой-2 за 2.10.

Прогноз: «Майнц» в последнее время забивает максимум один мяч, а «Байер» пропускает крайне мало, поэтому предположим, что гости в этой игре не забьют.

Ставка: «Майнц» не забьет за 1.70.