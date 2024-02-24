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    «Манчестер Сити» вряд ли подавится «вишенками»

    «Борнмут» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2,10) и прогноз на английскую Премьер-лигу 24 февраля 2024 года

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    Эрлинг Холанн
    «Борнмут» — «Манчестер Сити». Матч пройдет в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги 24 февраля, начало — 20:30 (мск) «Борнмут» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Февраля 2024 года
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: сейчас «вишенки» идут в середине таблицы АПЛ на 13-м месте с 28 очками и могут, как подняться, так и опуститься вниз, ведь все очень плотно.

    Последние матчи: в 25-м туре «Борнмут» упустил победу на выезде в матче с «Ньюкаслом» (2:2), пропустив в уже добавленное время. Голы за команду Андони Ираолы в этой игре забивали Доминик Соланке, который воспользовался ошибкой Дубравки, и Антони Семеньо, пробивший издали.

    Ранее было поражение от «Фулхэма» в гостях со счетом 1:3 и ничья с «Ноттингем Форест» (1:1) на своем поле.

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    Не сыграют: из-за дисквалификации недоступен полузащитник Филип Биллинг, травмированы из игроков основы Ааронс и Адамс.

    Состояние команды: в чемпионате Англии «Борнмут» не побеждает уже на протяжении шести туров и показывает далекую от совершества игру. За это время команда набрала только три очка.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: сейчас команда Хосепа Гвардиолы идет на втором месте в таблице АПЛ и на пять очков отстает от лидирующего «Арсенала», имея при этом игру в запасе.

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    • Последние матчи: в 25-м туре «Манчестер Сити» не смог переиграть на своем «Челси», завершив встречу вничью со счетом 1:1. Причем, «горожане» смогли отыграться лишь на 83-й минуте после точного удара Родри.

    Ранее были уверенные победы над «Эвертоном» (2:0), «Брентфордом» (3:1) в АПЛ и над «Копенгагеном» в первом матче ЛЧ.

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    Не сыграют: травмированы Гвардиол и Гриллиш, под вопросом участие Де Брейне.

    Состояние команды: не знает поражений на протяжении 10-ти туров в АПЛ и по-прежнему многие эксперты называют «Манчестер Сити» главным претендентом на победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • В первом круге был разгром дома от «Ман Сити» со счетом 6:1

    • В прошлом сезоне также были легкие победы (4:0, 4:1)

    • «Ман Сити» не знает поражений в 10 матчах и находится в отличной форме, «Борнут» не выигрывает шесть игр подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Борнмута» дают 7,80, а на «Ман Сити» — 1,42, ничья же оценивается букмекерами в 5,20.

    ТМ 3,5 можно забрать за 1,69, а ТБ 3,5 за 2,29.

    Коэффициенты матча Борнмут — Манчестер Сити

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  • 7.005.001.40Бонус$9500
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    Прогноз: «Манчестер Сити» всегда легко играется против атакующих клубов, таких как «Борнмут» при Андони Ираоле, поэтому стоит ожидать разгрома.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 2,10.

    Прогноз: даже в вероятное отсутствие Де Брейне «Манчестер Сити» можно накидать целую кошелку голов, поэтому можно взять более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -2,5 за 3,50.

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    «Борнмут» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» вряд ли подавится «вишенками»
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