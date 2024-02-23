В пятницу, 23 февраля, в 34-м туре английского Чемпионшипа «Лидс» в родных стенах сыграет против «Лестера». Начало игры — в 23:00 по мск. «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» занимает второе место таблицы Чемпионшипа. В его активе 61 забитый мяч, в пассиве — 26 пропущенных.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу — третью позицию.

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева взяли максимум очков. В матче против «Плимута» (2:0) на выезде они выиграли благодаря двум забитым мячам.

На сегодня у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах с общей разницей мячей 14-1.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Бэмфорд, Энтони, Бирам, Дарлоу, Стрейк и Даллас — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Лидс» одержал 10 побед и ни разу не проиграл.

Такая форма позволяет клубу быть на проходной в английскую Премьер-лигу второй позиции с отставанием на девять очков от лидера в лице нынешнего соперника.

Крисенсио Саммервилл — самый результативный игрок команды с 15 голами в активе, что позволяет ему занимать четвертое место в списке бомбардиров Чемпионшипа.

«Лестер»

Турнирное положение: По итогам 33 матча второго дивизиона «Лестер» занимает первое место с 78 очками и разницей мячей 69-26.

Команда на девять очков опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника и на столько же — зону плей-офф за право сыграть в АПЛ.

Последние матчи: гости в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле потерпели поражение. «Лисы» в домашних стенах неожиданно уступили «Мидлсбро» (1:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в шесть поединков во всех турнирах при пяти поединках и одной ничьей.

Не сыграют: Нельсон, Ндиди — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних поединках во всех турнирах «Лестер» потерпел лишь одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма позволяет клубу уверенно лидировать в Чемпионшипе, что позволяет говорить о его высоких шансах выйти в элитный дивизион.

Джейми Варди, Кирнан Дьюсбери-Холл и Стефи Мавидиди — главные голеадоры «Лестера» в этой кампании — каждый из них забил по 10 мячей.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лидса» было забито больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Лидс» выиграл

в семи из 10 последних матчей «Лестера» забивали оба соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.65, победа «Лестера» — в 3.65.

Коэффициенты матча Лидс — Лестер 1X2Новым игрокам 1.983.653.65Бонус$9500

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. В этой серии они пропустили лишь один мяч.

В свою очередь, гости проиграли в прошлом туре, так что «Лестер» все же не в лучшей форме.

Ставка: «Лидс» выиграет за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят при тотал больше 1,5 голов, ведь в четырех последних их матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Лидс» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.35