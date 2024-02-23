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    Кто выиграет битву лидеров?

    «Лидс» — «Лестер». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Лестер»
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    «Лидс» — фаворит матча
    В пятницу, 23 февраля, в 34-м туре английского Чемпионшипа «Лидс» в родных стенах сыграет против «Лестера». Начало игры — в 23:00 по мск. «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Февраля 2024 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 23:00 Лестер Лестер
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    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» занимает второе место таблицы Чемпионшипа. В его активе 61 забитый мяч, в пассиве — 26 пропущенных.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу — третью позицию.

    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева взяли максимум очков. В матче против «Плимута» (2:0) на выезде они выиграли благодаря двум забитым мячам.

    На сегодня у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах с общей разницей мячей 14-1.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Бэмфорд, Энтони, Бирам, Дарлоу, Стрейк и Даллас — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Лидс» одержал 10 побед и ни разу не проиграл.

    Такая форма позволяет клубу быть на проходной в английскую Премьер-лигу второй позиции с отставанием на девять очков от лидера в лице нынешнего соперника.

    Крисенсио Саммервилл — самый результативный игрок команды с 15 голами в активе, что позволяет ему занимать четвертое место в списке бомбардиров Чемпионшипа.

    «Лестер»

    Турнирное положение: По итогам 33 матча второго дивизиона «Лестер» занимает первое место с 78 очками и разницей мячей 69-26.

    Команда на девять очков опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника и на столько же — зону плей-офф за право сыграть в АПЛ.

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле потерпели поражение. «Лисы» в домашних стенах неожиданно уступили «Мидлсбро» (1:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в шесть поединков во всех турнирах при пяти поединках и одной ничьей.

    Не сыграют: Нельсон, Ндиди — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках во всех турнирах «Лестер» потерпел лишь одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

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    Такая форма позволяет клубу уверенно лидировать в Чемпионшипе, что позволяет говорить о его высоких шансах выйти в элитный дивизион.

    Джейми Варди, Кирнан Дьюсбери-Холл и Стефи Мавидиди — главные голеадоры «Лестера» в этой кампании — каждый из них забил по 10 мячей.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лидса» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Лидс» выиграл

    • в семи из 10 последних матчей «Лестера» забивали оба соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.65, победа «Лестера» — в 3.65.

    Коэффициенты матча Лидс — Лестер

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  • 1.983.653.65Бонус$9500
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    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. В этой серии они пропустили лишь один мяч.

    В свою очередь, гости проиграли в прошлом туре, так что «Лестер» все же не в лучшей форме.

    Ставка: «Лидс» выиграет за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят при тотал больше 1,5 голов, ведь в четырех последних их матчах был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Лидс» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.35

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    «Лидс» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву лидеров?
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