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    Орлов: Манчини и Чинквини фактически руководят «Зенитом», а Фурсенко – в стороне

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Комментатор Геннадий Орлов после поражения «Зенита» от «Краснодара» (1:2) в матче РФПЛ раскритиковал главного тренера «сине-бело-голубых» Роберто Манчини.

    «Манчини потратил 70 миллионов [евро]. Главный закоперщик его покупок – Чинквини (спортивный директор "Зенита" – прим. ред.). Они вдвоем фактически и руководят "Зенитом", а Фурсенко – в стороне.

    Он сказал, что из-за одного гола и одного матча не будет менять свои технические решения. Но ты покажи результат. Где Жулиано, где Мак – крайний атакующий? Если летом возвратят всех игроков из аренды, то никого приобретать не надо, можно выбрать из тех, кто сейчас играет. Но выбирать, конечно, должен другой человек.

    Клуб не должен был допустить ситуацию, что так обидели Шатова, который сегодня навзрыд плакал. Это был нервный срыв. Это работа "Зенита", это лежит на совести нынешних руководителей. Это не просто какой-то просчет – мы кому-то поверили. Ребята, вы все вместе. Вы должны создать хорошую обстановку внутри команды.

    А сейчас что происходит? Паредес все время называется ведущим игроком, ему дают записки. А он ведущий игрок? Он сегодня уже девятую карточку получил. И за что? Паредес​ – игрок опорной зоны, Шатов от него был в 5-7 метрах, а он за ним не побежал. Тот принял мяч и спокойно направил его в угол вторым касанием. Где был Паредес?

    Манчини никогда не делал Леандро замечаний на тренировках. Я-то спрашиваю об этом. Он и сегодня не сказал, что это вина Паредеса. Роберто не делает замечаний аргентинцам, он делает замечания только русским. Все внутри разломано, и за этим надо следить клубу. Все очень сильно запущено», – сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».

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