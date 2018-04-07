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    СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является главным претендентом на пост наставника сборной Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

    Федерация футбола Италии ищет тренера для «скуадры адзурры» с тех пор, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура за провал в квалификации ЧМ-2018.

    В двух ближайших товарищеских матчах против Аргентины и Англии итальянцами будет руководить Джиджи Ди Бьяджо, однако надолго удержаться в роли главного тренера ему не удастся.

    Сборная Италии определится с главным тренером 20 мая

    Отмечается, что Манчини готов к работе с национальной командой. В минувшее воскресенье, 1 апреля, он даже летал в Рим на переговоры по этому поводу.

    У него подписан контракт с «Зенитом», но он может быть расторгнут 13 мая, когда в России завершится сезон.

    Также рассматривались кандидатуры Карло Анчелотти и Антонио Конте. Впрочем, экс-наставник «Баварии» хочет продолжить клубную карьеру, а главный тренер «Челси» обойдется слишком дорого.

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