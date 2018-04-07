СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии

Главный тренер «Зенита»является главным претендентом на пост наставника сборной Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Федерация футбола Италии ищет тренера для «скуадры адзурры» с тех пор, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура за провал в квалификации ЧМ-2018.

В двух ближайших товарищеских матчах против Аргентины и Англии итальянцами будет руководить Джиджи Ди Бьяджо, однако надолго удержаться в роли главного тренера ему не удастся.

Сборная Италии определится с главным тренером 20 мая

Отмечается, что Манчини готов к работе с национальной командой. В минувшее воскресенье, 1 апреля, он даже летал в Рим на переговоры по этому поводу.

У него подписан контракт с «Зенитом», но он может быть расторгнут 13 мая, когда в России завершится сезон.

Также рассматривались кандидатуры Карло Анчелотти и Антонио Конте. Впрочем, экс-наставник «Баварии» хочет продолжить клубную карьеру, а главный тренер «Челси» обойдется слишком дорого.