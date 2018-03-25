Сборная Италии определится с главным тренером 20 мая

Помощник комиссионера Федерации футбола Италиирассказал о ситуации с главным тренером «скуадры адзурры».

После отставки Джампьеро Вентуры и.о. был назначен наставник «молодежки» Луиджи ди Бьяджо. Под его руководством сборная Италии в субботу уступила Аргентине (0:2), во вторник итальянцы сыграют с Англией.

«Имя тренера назовем 20 мая. Если будет кто-то лучше ди Бьяджо, хотя вариантов не так много, значит, назначим его.

Думаю, куда важнее подумать об имеющихся у нас игроках, поскольку я сомневаюсь, что при Моуринью или Гвардиоле сборная сыграла бы лучше.

Ди Бьяджо чрезвычайно талантлив и как тренер прибавляет с каждым годом. Высока вероятность, что он либо будет утвержден главным тренером, либо войдет в тренерский штаб», – сказал Костакурта, чьи слова приводит Football Italia.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной Италии претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти, Роберто Манчини и Клаудио Раньери.