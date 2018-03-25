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    Сборная Италии определится с главным тренером 20 мая

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    Алессандро Костакурта
    На фото:Алессандро Костакурта
    Помощник комиссионера Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта рассказал о ситуации с главным тренером «скуадры адзурры».

    После отставки Джампьеро Вентуры и.о. был назначен наставник «молодежки» Луиджи ди Бьяджо. Под его руководством сборная Италии в субботу уступила Аргентине (0:2), во вторник итальянцы сыграют с Англией.

    «Имя тренера назовем 20 мая. Если будет кто-то лучше ди Бьяджо, хотя вариантов не так много, значит, назначим его.

    Думаю, куда важнее подумать об имеющихся у нас игроках, поскольку я сомневаюсь, что при Моуринью или Гвардиоле сборная сыграла бы лучше.

    Ди Бьяджо чрезвычайно талантлив и как тренер прибавляет с каждым годом. Высока вероятность, что он либо будет утвержден главным тренером, либо войдет в тренерский штаб», – сказал Костакурта, чьи слова приводит Football Italia.

    Ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной Италии претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти, Роберто Манчини и Клаудио Раньери.

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