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    «Бирмингем Сити» — «Бёртон Альбион»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Бирмингем Сити — Бёртон Альбион (07.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии
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    •  Бирмингем Сити — Бёртон Альбион17:00
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Бирмингем Сити» — «Бёртон Альбион».

    Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Бёртон Альбион» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бёртон Альбион»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бирмингем Сити» — «Бёртон Альбион». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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