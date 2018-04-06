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    Сорокин: Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета «Россия-2018»

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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что Виталий Мутко, который ранее покинул пост председателя оргкомитета, по-прежнему вовлечен в процесс подготовки к ЧМ-2018.

    «Виталий Леонтьевич, конечно, по-прежнему вовлечен в эти процессы. Он является председателем координационного совета по подготовке к турниру в Правительстве Российской Федерации.

    Мы сейчас находимся в такой фазе, что это [уход Мутко] не могло радикально отразиться. Наверное, на этапе далекого стратегического планирования это могло оказать воздействие. А сейчас нужно просто бежать и что-то делать. Смена руководителя не предполагает радикальную смену курса. Сейчас уже финишная прямая. Идет практически ориентированная деятельность. Хорошо, что и сейчас председатель оргкомитета представляет Правительство. Оргкомитет создавался совместно Правительством и РФС. Поэтому вполне логично, что в оргкомитете присутствует член Правительства. Есть определенные задачи, которые сподручнее выполнять с его должности», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

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