Сорокин: Уход Мутко не отразился на деятельности оргкомитета «Россия-2018»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»сообщил, что, который ранее покинул пост председателя оргкомитета, по-прежнему вовлечен в процесс подготовки к ЧМ-2018.

«Виталий Леонтьевич, конечно, по-прежнему вовлечен в эти процессы. Он является председателем координационного совета по подготовке к турниру в Правительстве Российской Федерации.

Мы сейчас находимся в такой фазе, что это [уход Мутко] не могло радикально отразиться. Наверное, на этапе далекого стратегического планирования это могло оказать воздействие. А сейчас нужно просто бежать и что-то делать. Смена руководителя не предполагает радикальную смену курса. Сейчас уже финишная прямая. Идет практически ориентированная деятельность. Хорошо, что и сейчас председатель оргкомитета представляет Правительство. Оргкомитет создавался совместно Правительством и РФС. Поэтому вполне логично, что в оргкомитете присутствует член Правительства. Есть определенные задачи, которые сподручнее выполнять с его должности», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».