Промес: У меня были проблемы с формой, но теперь я вернулся

Гол в ворота самарцев стал для него первым в 2018 году.
«Да, был определенный период, когда мне не удавалось демонстрировать хорошую статистику. Но люди и так знают, на что я способен, они верили в меня.
Сегодня, наконец, я смог забить гол, так что это был отличный день. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что Промес уже не тот, что раньше.
Но я всегда оставался самим собой! По прошлой и сегодняшней игре вы могли убедиться, что я вернулся.
Нет, не чувствовал давления . Просто люди говорили всякое. Что я могу сделать в такой ситуации? Лишь одно – показывать свой лучший футбол.
Так что спасибо всем тем, кто меня поддерживал, несмотря ни на что», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».