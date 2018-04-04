Промес: У меня были проблемы с формой, но теперь я вернулся

Нападающий «Спартака» Квинси Промес, после матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1), в котором он забил гол, признался, что у него были некоторые проблемы с формой.

Гол в ворота самарцев стал для него первым в 2018 году.

«Да, был определенный период, когда мне не удавалось демонстрировать хорошую статистику. Но люди и так знают, на что я способен, они верили в меня.

Сегодня, наконец, я смог забить гол, так что это был отличный день. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что Промес уже не тот, что раньше.

Но я всегда оставался самим собой! По прошлой и сегодняшней игре вы могли убедиться, что я вернулся.

Нет, не чувствовал давления . Просто люди говорили всякое. Что я могу сделать в такой ситуации? Лишь одно – показывать свой лучший футбол.

Так что спасибо всем тем, кто меня поддерживал, несмотря ни на что», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».