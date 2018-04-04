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    Наследие золотого века «Реала». Роналду нокаутировал «Ювентус»

    Реакция СМИ на крупную победу «сливочных» в Турине

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    tuttosport.com
    Мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который оформил дубль и сделал результативную передачу на Марсело. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Повторение прошлогоднего матча

    Обозреватель газеты Marca Хесус Санчес сравнил матч нынешнего сезона с финальной встречей «Реала» и «Ювентуса» в прошлом году.

    Топ-4 факта о Лиге чемпионов Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире «Такое ощущение, что матч в Кардиффе даже не прекращался, а, может, это просто чемпион Италии пережил своеобразный день сурка. В прошлом году на стадионе "Миллениум" "Ювентус" тоже проиграл с разгромным счетом и тоже пропустил два гола от Криштиану Роналду.

    Трудные противостояния – самые простые для подопечных Зидана. Увлеченные соперничеством, они играют словно заводные и постепенно приближают себя к киевскому финалу.

    Мадридцы выдали просто великолепные матчи с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала, в том числе и в Париже. А теперь еще и шокировали Турин, подражая легендарной команде Ди Стефано, которая побеждала "старую синьору" еще в 50-х годах прошлого века.

    Роналду оформил свой пятый дубль в текущем сезоне турнира и забил один из голов, который войдет в историю и станет великим наследием золотого века "Реала". Несомненно, это был лучший результативный удар года», — считает Санчес.

    Гол для истории

    Журналист AS Альфредо Реланьо восхищен вторым голом в исполнении Криштиану Роналду, который, должен войти в историю.

    «МанСити» — «Барселона»: кто кого? Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов «Он, наконец-то, сделал это! Криштиану так долго искал возможность забить через себя, даже говорил об этом в интервью, но долгое время терпел неудачу. И вот теперь у него все вышло, притом в столь престижном матче, в котором ворота соперника защищал сам Буффон, который был вынужден смириться с этим сказочным голом в свои ворота.

    Публика Турина аплодировала Роналду, даже несмотря на то, что это был гвоздь в крышку гроба "Ювентуса". Исполнение оказалось на высочайшем уровне. Португальцу удалось поймать мяч на высоте 2,23 метра и направить его впритирку со штангой. Этот гол войдет в историю.

    Криштиану улучшил свою статистику в Лиге чемпионов. Теперь у него 119 голов, 14 из них он забил в этом сезоне. "Ювентус" пропустил от него девять мячей в шести встречах.

    К слову, первый гол Роналду забил уже в дебюте игры, затем нанес великолепный удар через себя, а в моменте с третьим голом классно сыграл в "стеночку" с Марсело. Забив три мяча, "Реал" возвращается из Турина, решив свою главную задачу.

    Даже желтая карточку Рамоса, из-за которой защитник пропустит ответную игру, не принесла разочарования, поскольку мы точно увидим его уже в полуфинале», — отмечает Реланьо.

    Атлетизм и смелость

    Ник Миллер в своем материале для ESPN подробно остановился на втором голе Криштиану Роналду, который, по его мнению, вышел просто фантастическим.

    «Посмотрите на фотографии, и вы увидите 33-летнего мужчину, который завис горизонтально в воздухе. Да-да, ему уже 33 года! Еще до того, как он взмахнул ногой, он достиг того, что пытались сделать многие мировые спортсмены. Квалификационная высота для прыжков в высоту на Олимпийских играх 2016 года составила 2,29 метра; Роналду, вероятно, не был так далек от нее, что означает, что он фактически вышел в финал, прежде чем ударил по мячу.

    Но это была только прелюдия. Достигнув такой позиции, его правая ногу пронеслась сквозь дождливый воздух мимо левой ноги, над головой, и оказалась в точке перехвата мяча. Затем последовала доля миллисекундного расчета, чтобы убедиться, что удар выйдет идеальным. В следующий рад, когда кто-то спросит, когда нужно использовать слово "гений" для описания профессиональных футболистов, фото этого удара Роналду должно стать иллюстрацией A.

    Нарисуйте диаграмму Венна тех, кто мог бы попытаться выполнить такой удар, и тех, кто достаточно хорош для этого, а посредине вы найдете Роналду. Этот гол стал невозможной смесью атлетизма и смелости», — пишет Миллер.

    Полное невезение

    Автор Gazzetta della Sport Джакопо Джерна подчеркнул, что «Ювентус» не смог выполнить одну из своих главных задач – сыграть надежно в обороне.

    Роналду вырывается вперед в схватке с Месси Вечное противостояние пока что за португальцем «Еще перед матчем было сказано: добыть хороший результат в матче с сильным противником можно за счет надежной игры в обороне, хорошей реализации моментов и минимальной удачи. У "Ювентуса" ничего этого не было.

    И если второй и третий голы "Ювентуса" было сложно предотвратить, то первый уж никак нельзя было пропускать, ведь он усложнил жизнь команде уже на 3-й минуте. Он стал беспрецедентным для команды, которая делает ставку на оборону.

    Ошибками Де Шильо, Бардзальи и Кьеллини сразу же воспользовались Иско и Роналду, который за счет своего великолепного движения нашел возможность для удара.

    У команды Аллегри были шансы отыграться, они вполне заслуживали на то, чтобы счет стал 1:1, но мастерство Наваса после удара Игуаина, немного удачи в паре моментов и сантиметровый промах Дибалы со штрафного дали понять, что это был не вечер туринцев», — замечает Джерна.

    «Ювентусу» нужно думать о скудетто

    Корреспондент Tuttosport Эльвира Эрби уверена, что на «Сантьяго Бернабеу» туринская команда отыграться не сможет, поэтому должна переключить внимание на чемпионате Италии.

    Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах «Действующий обладатель Кубка чемпионов практически забронировал себе место в полуфинале. Два гола от обладателя "Золотого мяча", точный удар от Марсело и красная карточка Дибалы – такой вот синтез этой встречи, в которой было лишь одностороннее течение.

    Не прошло и трех минут, как гости забили, что стало тяжелым ударом для команды Аллегри. Во втором тайме Роналду выступил на бис, а затем помог отличиться бразильскому защитнику.

    Разумеется, свою роль сыграло наличие Криштиану на поле, но и другие игроки "Реала" выступили достойно, начиная от Крооса, попавшего в перекладину, и заканчивая "господином Фэнтези" Иско.

    На этот раз Аллегри вновь не смог подобрать правильную тактику. Из-за отсутствия Матюиди в центре поля не хватало опыта, а Кьеллини попросту остался окружен феноменальными футболистами соперника. Игуаин много нервничал, а Дибала, практически не напоминая о себе, преждевременно ушел в раздевалку.

    Возвращаясь в начало, вспомним, как болельщики "Ювентуса" аплодировали Криштиану Роналду. Именно он во многом оправдал ту цену, которую они заплатили за билеты. В "Ювентусе" нет похожего игрока.

    Совершить камбек на "Сантьяго Бернабеу" вряд ли получится, поэтому придется там играть просто за свой имидж. И теперь снова задачей номер один становится завоевание скудетто», — подчеркивает Эрби.

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