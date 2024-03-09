«Рубин» — «Пари НН»: счет матча 0:1 (0:1)

Александр Трошечкин Фото: globallookpress.com
Единственный гол на пятой минуте забил центральный полузащитник Александр Трошечкин, ему ассистировал капитан Кирилл Гоцук.
Во втором туре «Рубин» доминировал на поле, но команда Сергея Юрана смогла удержать победный счет.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Пари НН 0:1
Гол: 0:1 Александр Трошечкин (5') Рубин: Юрий Дюпин, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Руслан Безруков, Александр Зотов, Александр Ломовицкий, Мирлинд Даку, Jocic B., Vada V., Shabanhaxhaj D. Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Максим Шнапцев, Константин Кучаев, Николай Калинский, Мамаду Майга, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Kukharchuk I. Предупреждения: Николай Калинский (35'), Мирлинд Даку (70'), Артур Нигматуллин (90+1')
«Рубин» в следующем туре на своем поле примет «Ахмат».
«Пари НН» отправится в гости к «Балтике».