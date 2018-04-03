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    «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете

    Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»

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    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев
    Накануне стало известно, что новым главным тренером «Краснодара» станет рулевой молодежной команды Мурад Мусаев, который сменит на этом посту отправленного в отставку Игоря Шалимова. Предлагаем узнать, что по этому поводу думают СМИ.

    Ставка на молодежь

    Блог «О духе времени» на sports.ru привел некоторые факты о новом главном тренере «Краснодара», подметив, что он неплохо работал с молодежью.

    Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара» «Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий объявил, что место отправленного в отставку Игоря Шалимова займет тренер молодежной команды Мурад Мусаев. Исполняющим обязанности до конца сезона будет Олег Фоменко, бывший ассистент Шалимова, поскольку у Мусаева нет тренерской категории "А". К началу следующего сезона он ее должен получить и стать полноценным главным тренером клуба.

    Мусаеву 34 года. Последние шесть лет он работает тренером в системе "Краснодара". Вел команду 1999 года рождения. Игравшие в ней Иван Игнатьев, Даниил Уткин, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов уже дебютировали в основе "Краснодара", забивали в Премьер-лиге и еврокубках.

    Осенью 2016 года Мусаев в качестве и.о. главного тренера возил юношескую сборную U-18 на международный турнир во Францию. У команды тогда не было постоянного тренера, и спортивный директор РФС Николай Писарев позвал Мусаева. Его игроки составляли почти половину сборной 1999 года рождения. Во Франции российские юноши победили Румынию (3:1), Уругвай (3:1) и сыграла вничью с хозяевами (2:2).

    С лета 2016-го возглавлял молодежную команду "Краснодара". В прошлом сезоне занял 6-е место, в этом идет на первом и больше всех забивает (65 голов в 24 играх). В феврале этого года "Краснодар" U-19 под руководством Мусаева сыграл невероятный матч в юношеской Лиге чемпионов против мадридского "Реала". Главная арена клуба собрала аншлаг, но краснодарцы проиграли в серии пенальти», — говорится в материале.

    Три гола в среднем за игру

    Редакция Sportbox.ru, перечисляя достижения Мурада Мусаева, отметила, что его «молодежка» лидирует в первенстве России, а также забивает больше трех голов в среднем за игру.

    «Сергей Галицкий удивил многих выбором нового главного тренера "Краснодара", сделав ставку на наставника молодежной команды Мурада Мусаева.

    Мусаеву 34 года. 12 лет он занимается тренерской деятельностью, а 7 из них провел в системе "Краснодара". Работал с командами разных возрастными групп. В последнее время руководил молодежной командой "Краснодара", которую сумел вывести в плей-офф юношеской Лиги чемпионов.

    У сменившего Игоря Шалимова специалиста пока нет необходимой для работы в РФПЛ в качестве главного тренера лицензии класса А, поэтому формально команду будет возглавлять Олег Фоменко.

    Молодежка "Краснодара" при Мусаеве стала самой результативной командой в России в прошлом году: в 37 матчах в 2017-м юные "быки" забили 117 голов (3,16 в среднем за игру)! После 24 туров "Краснодар" возглавляет таблицу молодежного первенства, на три очка опережая ЦСКА.

    В 2016 году Мусаев на три матча возглавил юношескую сборную России до 18 лет. На товарищеском турнире возглавляемая им команда обыграла Румынию, Уругвай и сыграла вничью с Францией.

    Многие подопечные Мусаева в "молодежке" уже успели дебютировать в главной команде "Краснодара", а Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов даже отметились важными голами», — подчеркивается в статье.

    По пути «Атлетика»

    Антон Михашенок из «Чемпионата» считает, что «Краснодар» решил пойти по пути «Атлетика» из Бильбао, который отличается тем, что делает ставку на своих воспитанников.

    Не дотерпели. «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи» СМИ подвели итоги матча между «Краснодаром» и «Анжи» «У "Краснодара" и Сергея Галицкого было два пути. Первый был перспективен: спокойно найти нового тренера, ведя наконец поиск и среди тех, кто не говорит на одном языке с владельцем клуба и попробовать сделать прорыв в следующем сезоне. В Лигу чемпионов при нынешней рубке, где отваливается даже "Зенит", "быки" попадут едва ли, но место в Лиге Европы тоже не потеряют — именно поэтому можно было спокойно готовить перестройку.

    Перестройка эта неотвратима: летом клуб покинет лидер и ключевой футболист, определяющий успешность действий всего "Краснодара", — Андреас Гранквист. Времени на то, чтобы проработать все варианты, у руководства "быков" было более чем достаточно, ситуация действительно была максимально благоприятной. Но было одно "но". Для того, чтобы пойти по этому пути, Галицкому и "Краснодару" пришлось бы отказаться от всего того, что уже сделано.

    И вместо глобализации "Краснодар" идёт на ещё большее сужение собственной идентичности — не только футболисты, но теперь и тренер предпочтителен из собственной системы. Отсутствие у Мурада Мусаева опыта работы со взрослыми командами не пугает Галицкого — для него важнее романтичная гордость, и этим его клуб похож на Бильбао, как близнец.

    У этого пути есть только один неприятный минус: гордость завоёвывает сердца, но не помогает выигрывать трофеи. К счастью или к сожалению, мировой футбол устроен так, что ты должен ориентироваться на лучших, а не только на своих, как бы красиво это ни было. И если лучшие — Тухели, то их просто нельзя сбрасывать со счетов ещё до того, как успеешь об этом подумать», — отмечает Михашенок.

    Галицкий вновь удивил

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» с удивлением воспринял новость о назначении Мурада Мусаева, поскольку считает, что с ним «Краснодар» не станет клубом с максимальным уровнем амбиций.

    РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» обыграл «Тосно», «Зенит» выиграл у «Уфы» Подробности матчей 24-го тура российской Премьер-лиги «От команды традиционно многого ждут, но она столь же традиционно занимает 4–5‑е места. Но вот сейчас Шалимов отправлен в отставку. Никто не спрашивает, за что и почему. Единственный вопрос: "А почему именно сейчас?". У Галицкого после домашней ничьей с "Анжи" сдали нервы? Потому что клуб вылетел из лигочемпионской тройки, но ситуацию еще можно попытаться выправить? Не знаю, прежде я столь яростного стремления в главный европейский клубный турнир у Галицкого не замечал. Желание заткнуть рты критикам?

    Ответ на этот вопрос мы получили, лишь узнав кандидатуру преемника. У руля "Краснодара" могла оказаться сильная, самостоятельная, независимая фигура, и наш футбол получил бы еще один клуб с максимальным уровнем амбиций. Но Сергей Галицкий вновь удивил, доверив клуб 35-летнему Мураду Мусаеву, наставнику молодежки.

    Дебютант с 23 лет на тренерской работе, последние 8 — в системе "Краснодара". Одна беда у никому неведомого специалиста — лицензии нет. Но лицензия — дело наживное. А пока главного изобразит Олег Фоменко из шалимовского штаба, у него документы в порядке. Было время, притягивал "Краснодар", как магнит. Сейчас — не уверен», — пишет Бавли.

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