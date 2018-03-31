РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» примет «Тосно»

«Амкар» – «Локомотив» 2:1
В матче 24-го тура чемпионата России пермский «Амкар» победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 (0:1).
В составе победителей дублем отметился арендованный у ЦСКА нападающий Аарон Оланаре, у «железнодорожников» с пенальти забил Мануэл Фернандеш.
В компенсированное время второго тайма у «Локомотива» был удален полузащитник Игорь Денисов, получивший вторую желтую карточку.
«Амкар» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» (49 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.
«Ахмат» – «СКА-Хабаровск» 0:0
В матче 24-го тура Премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» – 0:0.
«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.
«Ахмат» с 27 очками занимает девятое место в чемпионате. «СКА-Хабаровск», прервавший серию из девяти поражений в Премьер-лиге, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.
«Динамо» — «Арсенал» Тула 2:1
Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.
Счет на 53-й минуте открыли гости. Комбаров в быстрой атаке сделал хорошую подачу на Дзюбу, а Артём без сопротивления подправил мяч в дальний угол ворот Шунина.
На 71-й минуте динамовцы отыгрались.Ташаев с углового сделал подачу на ближнюю штангу, откуда опасно головой пробил Рауш.
Левашову пришлось отразить мяч из ворот перед собой, а на добивании первым был Владимир Рыков.
Спустя три минуты Фёдор Черных отлично открылся во вратарской туляков на навес Ташаева со штрафного и головой расстрелял ворота «Арсенала», забив свой первый гол за «Динамо».
На 80-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Новосельцев на краю своей штрафной сбил Ташаева. Однако Кирилл Панченко не смог с «точки» переиграть голкипера Михаила Левашова.
После этого матча «Арсенал» на 7-м месте — 32 очка, а «Динамо» на 0-м месте — 27 очков.
«Спартак» — «Тосно»
Поединок состоится 31 марта, начало в 19:00 по мск
«Урал» — «Рубин»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 14:00 по мск
«Уфа» — «Зенит»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 16:30 по мск
«Краснодар» — «Анжи»
Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:00 по мск