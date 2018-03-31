РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» примет «Тосно»

«Амкар» – «Локомотив» 2:1

В матче 24-го тура чемпионата России пермский «Амкар» победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 (0:1).

В составе победителей дублем отметился арендованный у ЦСКА нападающий Аарон Оланаре, у «железнодорожников» с пенальти забил Мануэл Фернандеш.

В компенсированное время второго тайма у «Локомотива» был удален полузащитник Игорь Денисов, получивший вторую желтую карточку.

«Амкар» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» (49 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.

Чемпионат России. 24-й тур «Амкар» (Пермь) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (0:1) Голы: Фернандеш, 17 — с пенальти (0:1). Оланаре, 48 — с пенальти (1:1). Оланаре, 59 (2:1).«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Идову, Огуде, Сиваков (Конде, 46), Занев, Гащенков, Рязанцев, Гол (Эззатоллахи, 78), Комолов, Оланаре (Бодул, 65).«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Коломейцев, 46), Фарфан, Ари (Эдер, 73).Предупреждения: Милькович, 36. И.Денисов, 52. Удаление: И.Денисов, 90+1 (грубая игра).

«Ахмат» – «СКА-Хабаровск» 0:0

В матче 24-го тура Премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» – 0:0.

«Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча. «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 12-й матч подряд.

«Ахмат» с 27 очками занимает девятое место в чемпионате. «СКА-Хабаровск», прервавший серию из девяти поражений в Премьер-лиге, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур «Ахмат» (Грозный) – «СКА-Хабаровск» – 0:0 «Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Плиев, Митришев (Роши, 60), Иванов, Швец (Садаев, 74), Исмаэл, Лео Жаба (Раванелли, 81), Мбенг.«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко (Савичев, 85), Димидко, Тубич, Эдиев, Кабутов, Карасев, Макаров (Калинский, 79), Самсонов (Секульски, 90), Никифоров, Канунников.Предупреждения: Эдиев, 40. Садаев, 78.

«Динамо» — «Арсенал» Тула 2:1

Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет на 53-й минуте открыли гости. Комбаров в быстрой атаке сделал хорошую подачу на Дзюбу, а Артём без сопротивления подправил мяч в дальний угол ворот Шунина.

На 71-й минуте динамовцы отыгрались.Ташаев с углового сделал подачу на ближнюю штангу, откуда опасно головой пробил Рауш.

Левашову пришлось отразить мяч из ворот перед собой, а на добивании первым был Владимир Рыков.

Спустя три минуты Фёдор Черных отлично открылся во вратарской туляков на навес Ташаева со штрафного и головой расстрелял ворота «Арсенала», забив свой первый гол за «Динамо».

На 80-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Новосельцев на краю своей штрафной сбил Ташаева. Однако Кирилл Панченко не смог с «точки» переиграть голкипера Михаила Левашова.

После этого матча «Арсенал» на 7-м месте — 32 очка, а «Динамо» на 0-м месте — 27 очков.

Чемпионат России. 24-й тур «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (0:0) Голы: Дзюба, 53 (0:1). Рыков, 71 (1:1). Черных, 74 (2:1).Нереализованный пенальти: Панченко, 81 (вратарь).«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Соснин, 86), Соу, Тетте (Обольский, 62), Панченко, Ташаев, Луценко (Цаллагов, 79).«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Новосельцев, Альварес, Ткачев (Хагуш, 75), Сунзу, Чаушич, Берхамов (Расич, 85), Кангва (Александров, 76), Дзюба.Предупреждения: Берхамов, 42. Комбаров, 73. Черных, 75. Новосельцев, 80.

«Спартак» — «Тосно»

Поединок состоится 31 марта, начало в 19:00 по мск

«Урал» — «Рубин»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 14:00 по мск

«Уфа» — «Зенит»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 16:30 по мск

«Краснодар» — «Анжи»

Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:00 по мск

«Ростов» — ЦСКА

Поединок состоится 1 апреля, начало в 19:00 по мск