Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова

Три матча без побед — этого достаточно

«Тема увольнения Шалимова активно обсуждалась на протяжении всего этого сезона. Особенно после неудачного периода в сентябре-октябре, когда "Краснодар" потерпел 5 поражений подряд: 4 матча в РФПЛ и 1 в Кубке России. Одной из ключевых причин поражений стала травма Смолова. Показательно, что незадолго до этого "Краснодар" выдал лучший старт чемпионата в истории клуба. И тогда Смолов был в строю.

В непростой ситуации руководство клуба оставило Шалимова на своём посту. "Краснодар" преодолел спад и зимний перерыв провёл на четвёртой строчке в таблице – в одном очке от второй! При этом "Краснодару" много не везло. Команда Шалимова чаще любого другого соперника била в штанги/перекладины в этом сезоне – 9 раз. Вчера "Краснодар" в третий раз подряд не смог выиграть в чемпионате (соперники – "Динамо", "Уфа" и "Анжи"). Этого оказалось достаточно, чтобы тренер был отправлен в отставку», — подчеркивает обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Галицкий признал свою первую ошибку

«Почему терпение у Галицкого лопнуло только сейчас – хотя несоответствие тренерских качеств Шалимова уровню команды "Краснодар" и собранных в ней игроков уже давно бросалось в глаза даже сторонним объективным наблюдателям? Мне думается, что, во-первых, Сергею Николаевичу сложно было признать собственную ошибку – первую, пожалуй, в истории клуба – с выбором главного тренера. А во-вторых, ему важно было показать себя верным товарищем – если исходить из того, что с Шалимовым у Галицкого был более плотный-близкий контакт, чем с его предшественниками.

Поэтому он терпел-терпел и дотерпел до тотально бесславного конца тренерской эпопеи Игоря Михайловича. Проигрывали лидерам – но сохраняли все же шансы на тройку и на Лигу чемпионов. Примерно так Галицкий, наверноею уговаривал себя подождать еще. Но когда команда, уже будто издеваясь над долготерпением ее владельца, вместо букета из девяти очков вышла из рядовых встреч с "Динамо", "Уфой" и "Анжи" с чем-то похожим на дырку от бублика – эта мучительная для Галицкого история себя наконец исчерпала.

Команда-то с лигочемпионским потенциалом! Сравните мысленно игроков краснодарской средней линии и атаки – Каборе, Классона, Шатова, Мамаева, Перейру, Смолова – с их коллегами из ЦСКА, например. Методом наложения один к одному. И гарантирую: вам откроется, что в "Краснодаре" Муса элементарно не проходил бы в основной состав. А для ЦСКА он нынче почти спаситель!», — отмечает автор «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

Игорь Шалимов экс-главный тренер «Краснодара» Для меня это серьезный удар. Но вчера после матча уже стало понятно – что-то подобное может произойти. С одной стороны, мы еще совсем недавно находились на втором месте, с другой – сейчас откатились назад. В первом круге с «Динамо», «Уфой» и «Анжи» набрали 9 очков – а теперь всего два. Реакция должна была последовать – Галицкий успешный человек, ждет результата. Нет смысла разбирать неиспользованные моменты, важны итог и реакция болельщиков.

Яркая игра и поражения лидерам

«При Шалимове "Краснодар" остался ярким, каким был и при Кононове, пожалуй, стало даже больше дезорганизованного веселья. Шалимова нужно поблагодарить за то, что за его командой было интересно наблюдать, за индивидуальную работу с игроками-созидателями, в частности, со Смоловым, при этом, конечно, снова повторяем прописную истину. В атакующий футбол может заиграть каждый, поставить же такую игру, сделать ее эффективной и приносящей стабильный результат – под силу единицам. Да еще и кадры имеют огромное значение. В определенном смысле Игорь Михайлович стал заложником стиля, который является неотъемлемой частью клуба, с другой стороны, он не нашел способов балансировать, не изобрел плана "Б" для своей команды, который избавил бы "Краснодар" от уязвимостей по части перестроений и действий в обороне.

Благодаря ставке на контроль мяча и ориентированность на атаку, "Краснодару" зачастую удавалось успешно вскрывать редуты соперников, которые уступают в классе. Зачастую – потому что попадались организованные обороны, в которые "быки" упирались и бессмысленно бились над попытками взлома, забывая использовать всю ширину поля, регулировать глубину атаки и играть линией прессинга. Созидательная игра не была разнообразной, ориентированность на "пяточки-стеночки" и индивидуальное мастерство не всегда срабатывает, поэтому "Краснодар" Шалимова так часто оказывался легкой мишенью для своих вроде бы прямых конкурентов. В этом сезоне краснодарцы дважды уступили "Спартаку", по разу проиграли "Локомотиву", ЦСКА и "Зениту". Как можно бороться за самые высокие места, когда в больших матчах постоянно проигрываешь?», — пишет Soccer.ru.

С Шалимовым «Краснодару» ничего не светило

«Главный вопрос – какого черта Шалимова сняли так поздно? Не после унижения в ЛЕ, не после вылета из Кубка России, не после четырех поражений подряд, а лишь сейчас, когда до финиша семь туров и в теории еще можно побаттлиться за ЛЧ.

Ответ элементарен. Галицкий терпел не только из-за дружбы с Игорем и не только из-за того, что тот обсуждал с владельцем кадровые решения, но и из-за банальной занятости экс-хозяина "Магнита". Например, Нобель Арустамян, катавшийся в гости к Галицкому осенью, рассказывал, что тот целыми днями вкалывает в основном бизнесе, и ему слегка не до "Краснодара".

Вероятно, во второй половине 2017-го миллиардер временно пустил ситуацию на самотек, смирившись с тем, что сезон получается переходным. Но полтора месяца назад Галицкий избавился от акций "Магнита", получил 138 миллиардов рублей и кучу освободившегося времени, поэтому снова предельно интегрировался в дела клуба», — пишет Павел Городницкий из Eurosport.ru.

«Судьба Шалимова была предопределена. Как только Галицкий дождался первого реально отвратного матча со свистом, непожатыми руками после замен, "Казановы по мамам" в исполнении Смолова и ответного гола на последней секунде, Игорь вылетел из клуба. Хуже уже не будет – так рассудил владелец. И он прав: с этим коучем "Краснодару" однозначно ничего не светило», — добавляет Городницкий.

Неожиданно и преждевременно

«Какого-то глобального спада в игре "Краснодара" не наблюдалось. По крайней мере, такого, который должен был бы навести на мысль об отставке главного тренера. Вероятно, у руководства в известной степени взыграли эмоции, которые вкупе с тремя матчами без побед и промежуточным пятым местом привели к принятию судьбоносного решения. Показательно, что тот же Смолов заявил, что для него увольнение Шалимова стало полной неожиданностью. Понимаете, полной неожиданностью для игрока, который отыграл крайне неудачно. Который, казалось бы, мог бы сказать, что причина этого кроется в том числе и в тренере.

Но Смолов этого не сделал. И не только потому, что он воспитанный человек. Его действительно устраивала работа вместе с Игорем Михайловичем. Это тоже нужно было учитывать, размышляя над увольнением наставника. Если игроки не ожидали такого развития события, значит, в тренировочном процессе все было в порядке, и никакого кризиса в команде не было. Реакция Смолова еще раз убеждает в том, что расставание с Шалимовым выглядит преждевременным.

Возможно, руководство краснодарского клуба приняло во внимание тот факт, что впереди матчи с "Зенитом", ЦСКА и "Локомотивом". Стало быть, можно рассчитывать на то, что игроки эмоционально встряхнутся. В случае с предстоящим в конце этой недели выездом в Санкт-Петербург допускаю, что это может сыграть свою роль. Но ко встречам с "армейцами" и "железнодорожниками" эмоции могут угаснуть. Причем, настолько, что настрой команды станет еще хуже, чем он есть сейчас», — выражает мнение обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин.

Федор Смолов нападающий «Краснодара» Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи.

Кто может заменить Шалимова?

«Информация противоречивая. Одни источники сообщают, что команду возглавит Олег Фоменко. Он входил в штаб всех последних тренеров "Краснодара" – Шалимова, Кононова, Муслина и Ташуева. Согласно другим источникам, назначен будет Мурад Мусаев – старший тренер молодёжной команды. Точный ответ пока не знают даже футболисты "Краснодара", которые спрашивают друг у друга, есть ли новости по тренеру. Ожидается, что решение объявят завтра, 3 апреля», — пишет «Чемпионат».

Очевидный Рахимов и идеальный Семак

Автор «Советского спорта» Степан Чаушьян называет семь кандидатов на замену Шалимову: Рашид Рахимов, Олег Кононов, Леонид Кучук, Игорь Колыванов, Александр Бородюк, Сергей Семак и Леонид Слуцкий.

«Вариант, который так и просится – Рашид Рахимов. Российский специалист с таджикскими корнями себя уже давно зарекомендовал, как тренер очень высокого уровня. Последним местом работы Рашида Маматкуловича был грозненский "Ахмат". С лета 2017 года он свободен и его кандидатуру вспоминают каждый раз, как освобождается более или менее хорошая должность. Вот уже даже в сборную России сватать начали, а тут – "Краснодар".

Идеальным выбором для "Краснодара" стал бы Сергей Семак, но с ним все не так просто. Во-первых, он и так неплохо работает в клубе премьер-лиги, в "Уфе". Во-вторых, в перспективе он может претендовать на должность в таких командах, как ЦСКА и "Зенит", что, при всем уважении к "Краснодару", пока по статусу выше. В-третьих, Семака сейчас активно лоббируют в приемники Станиславу Черчесову в сборную России, а "Краснодару" все-таки нужны гарантии длительного сотрудничества с тренером».

Или Черчесов?

Вячеслав Дымов из «Спорта День за Днем» добавляет еще двух кандидатов: Мурада Мусаева и Станислава Черчесова.

«Известно, что Галицкий хотел видеть в "Краснодаре" Леонида Слуцкого, но тот выбрал Англию, усомнившись, по некоторой информации, в профессионализме "правых рук" владельца краснодарского клуба. Если не срослось со Слуцким, то почему бы Галицкому не попробовать договориться с его сменщиком в сборной России Черчесовым? Станислав Саламович после ЧМ-2018 может завершить свою работу с национальной командой и вернуться к клубной. "Динамо" Черчесова играло солидно, а "Легию" он и вовсе сделал чемпионом Польши».