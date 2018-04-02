Не дотерпели. «Краснодар» потерял очки в матче с «Анжи»

Шок и уныние

Обозреватель портала Евро-футбол.ру Константин Лицин заметил, что поздний гол «Анжи» стал настоящим ударом для «Краснодара».

ЦСКА снял ростовское проклятье Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2» «Сегодня лучший бомбардир РФПЛ также был в стартовом составе и уже на восьмой минуте организовал опасный момент. Секундное замешательство помешало голеадору отличиться. Переправить мяч в ворота мог Олег Шатов, но к мячу он не успел.

Ответную атаку махачкалинцы готовили семь минут. Синицын с ударом справился, а дальше его подстраховали защитники. Перейра отдавал на Классона, но выйти последнему один на один с голкипером соперников помешали игроки обороны "Анжи". Дуэт Смолов – Шатов напомнил о себе за четверть часа до конца первого тайма. Федор выдал отличную передачу на Олега, который немного не докрутил мяч в ворота, угодив в защитника.

И все же "Краснодар" забил. Виктор Классон ушел на финте от соперника и открыл счет в матче. Перед перерывом Смолов мог упрочить преимущество хозяев, но Лория ему этого не позволил сделать.

Уже в дебюте второго тайма Классон перебрасывал голкипера соперника, но вместе с ним перекинул и ворота. После обмена заменами махачкалинцы провели атаку, которую завершал Хамдамов. Оборона "Краснодара" не позволила ему нанести решающий удар.

Казалось, что победа уже в руках у "Краснодара", но в добавленное время махачкалинцы сравняли счет, повергнув болельщиков на трибунах в шок и уныние», — пишет Лицин.

Невыразительный матч Смолова

Журналист «Спорт-Экспресса» Егор Бычков подчеркнул, что форвард «Краснодара» Федор Смолов провел невыразительный матч.

«Не справился с эмоциями и Смолов. Главная надежда сборной России в нападении провела невыразительный матч – Федор был заменен за пять минут до конца встречи, и в этом чувствовалась оценка его действий на поле. Уходя, Смолов выражал крайнее недовольство, а часть болельщиков на трибунах неодобрительно свистела в его адрес.

"Анжи" не сдался – и был вознагражден. Когда уже истекали добавленные к матчу три минуты, финальный штурм гостей привел к хорошей скидке Лескано и хлесткому выстрелу Данченко в дальний угол; Синицын был бессилен.

"Краснодар" продолжил неубедительную серию игр после зимнего перерыва, дагестанский клуб получил заряд бодрости, необходимый ему для сохранения места в премьер-лиге», — отмечает Бычков.

Наказание за скупую реализацию

Автор «Советского спорта» Константин Кринский считает, что «Краснодар» избежал бы проблем, если бы реализовал хотя на один момент больше.

«Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы «И все бы хорошо, но "Краснодар" в своем стиле пропустил на последней минуте: сумасшедший финальный штурм организовали гости и наказали хозяев за скупую реализацию. Дальним ударом после атаки с правого полуфланга, в лучших традициях большого европейского футбола, Данченко вырвал для махачкалинцев очко, отобрав у соперника сразу два.

Кто-нибудь, пожалуйста, научите "Краснодар" обороняться, терпеть и вытягивать такие матчи на зубах. А пока три встречи подряд без побед. Вот вам и мечты о Лиге чемпионов.

"Краснодар" по сути потерял очки в матче, где их терять было нельзя ни в коем случае. Дальше у "быков" "Зенит", "Арсенал", ЦСКА и "Локомотив" – три из четырех матча будут центральными в туре. К тому же, это еще и экзамен для тренера по дисциплине "доказательство класса через матчи с топ-клубами" и проверка команды на столь сложный календарь и амбиции наконец-то отобраться в Лигу чемпионов и там сыграть. Впервые в истории», — подчеркивает Кринский.

Борьба за медали обострилась

Евгений Федяков в своем материале для издания «Коммерсантъ» заметил, что «Краснодар» пропустил вперед «Зенит», но остается в гонке лидеров РФПЛ.

«Амкар» возродил золотую гонку Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками «В итоге "Зенит" все-таки прервал серию из трех нулевых ничьих — с "Ахматом", "Амкаром" и "Ростовом", начавшуюся еще в декабре, и поднялся с пятого места на четвертое. Дело в том, что у себя дома оконфузился "Краснодар", который до четвертой минуты компенсированного времени вел с минимальным преимуществом у "Анжи", после чего позволил сопернику сравнять счет.

Таким образом, ситуация в борьбе за медали обострилась. Впереди по-прежнему "Локомотив", имеющий 49 очков, но "Спартак" отстает всего на 2 балла, ЦСКА — на 5, "Зенит" — на 7, "Краснодар" — на 8.

Правда, железнодорожники, армейцы и петербуржцы по сравнению со спартаковцами и краснодарцами имеют по одному матчу в запасе. Однако следует учитывать, что "свои" очки достаются клубам из лидирующей группы крайне непросто. Во всяком случае, в последних турах середняки турнира и даже его аутсайдеры оказывают им упорнейшее сопротивление», — отмечает Федяков.