«Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки

Погребняк против «Спартака»

«Павел Погребняк против "Спартака" — согласитесь, достаточно броская вывеска для матча российского чемпионата, отнюдь не богатого на серьезные интриги. А Павел Погребняк, забивающий "Спартаку", — это вообще нечто, рискующее перейти в разряд легенд. Ведь о форварде по фамилии Погребняк мы в последнее время стали забывать. В московском "Динамо" некогда нападающий российской сборной прочно подружился даже не со скамейкой запасных, а со статусом глубокого резервиста, не попадающего в заявку на матчи. Но вот нынешней зимой случился живительный трансфер Павла в клуб из Ленинградской области, и пришло время снова услышать публичные признания опального экс-бомбардира в горячей, но особенной любви к своему бывшему клубу.

Впрочем, Погребняк в последнее время успевал не только тренироваться, но и активно заниматься судебными тяжбами. Накануне игры со "Спартаком" Павел даже наведался на заседание Палаты по разрешению споров РФС, где рассматривался его иск к столичному "Динамо", расторгнувшему контракт с форвардом. За два часа, проведенном в Доме футбола на Таганке, Погребняк так и не дождался какого-то решения. Которое, кстати, так и не было принято. Очередное слушание состоится к начале апреля. Так что Павлу следует подгадывать следующий визит в столицу к дате следующего "судебного" заседания.

Шутки шутками, но главное, что в свои 34 года нападающий получил возможность перезагрузить свою карьеру. Которая, казалось, бесславно сойдет на нет в "Динамо". Теперь же Павел пользуется доверием тренерского штаба Дмитрия Парфенова и более-менее регулярно попадает даже в стартовый состав "Тосно". Как это случилось и в поединке со Спартаком», — выделяет форварда «Тосно» специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Из хорошего сегодня — только результат. Мы неправильно подошли к игре. Вели себя не так, как должна была команда, которая понимает, что этот матч важен. Игроки решили, что уже победили. Повторю слова, которые говорил на предматчевой пресс-конференции: встреча завершена только тогда, когда звучит финальный свисток. Не раньше. Матч нельзя выиграть «на бумаге». Разозлился. Что еще могу сказать? Дал понять игрокам о некоторых вещах. Сказал, что команда не была той, которая играет ради титула. Объяснил, что в футболе, как и в жизни, никто ничего не дарит. Если хочешь чего-то, то нужно взять это. Ничего не предписано. Матчи никогда не бывают легкими. Их нельзя выиграть «заранее».

Унылый первый тайм

«Поражение "Локомотива" от "Амкара", по выражению Юрия Семина, вновь сделавшее чемпионат интересным, определенно навесило психологические кандалы на "Спартак". Мысль о том, что победа над "Тосно" – и действующий чемпион окажется лишь в двух очках от лидера (пусть и в пяти – по потерянным), как показалось, довлела над спартаковцами весь первый тайм. Потому что такого количества немотивированного брака, как в эти 45 минут, у хозяев "Открытие Арены" видеть не доводилось давно.

Происходи такое туром ранее на огороде в Казани, понять это с футбольной точки зрения было бы можно. Но там-то как раз спартаковцы выдали отличный первый тайм, отдав инициативу хозяевам лишь после перерыва – и все равно выиграв. Но прошел перерыв на матчи сборных, и "Спартак", такое впечатление, забыл, как надо играть в футбол.

В перерыве на сборные, возможно, и было дело. В частности, потому, что Фернанду, не вызванный в сборную Бразилии, заскучал без игровой практики – и с первых же минут начал ошибаться из передачи в передачу. А основная спартаковская закономерность известна: плох Фернанду – плоха вся команда», — анализирует колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Дмитрий Парфенов Главный тренер «Тосно» Качество игры моей команды поначалу меня не устраивало. Думаю, это связано с волнением. Радует, что ребята не повесили голову, стали лучше действовать на поле. Я сказал им в раздевалке: если будут прибавлять, качество игры повысится. Давали ли Погребняку задание играть через центр защиты соперника? Заданий было много, и не только у Погребняка. Кутепов – неплохой защитник, мы просто акцентировали внимание на центральной зоне защиты соперника. Погребняк – штатный пенальтист? Вы просто не знаете, что это первый наш пенальти в чемпионате. Замена Нуну Роша? Любому футболисту неприятно реагировать на замену, но мы с ним разберемся. Меня не устраивало качество его игры. Замена явно улучшила взаимодействие команды на поле. Так что его замена – правильное решение

Фернандо – красавец, а судья – нет

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«До перерыва Погребняк был не слишком заметен, чего не скажешь о главном арбитре матча Виталии Мешкове и его помощнике на линии Игоре Демешко, которые на 34-й минуте приняли, возможно, ключевое решение в матче. В конце первого тайма арбитр откровенно простил Фернандо, который на бровке двумя ногами опасно влетел в игрока "Тосно". Пусть бразилец и сыграл в мяч, за такой прием его нужно было наградить второй желтой карточкой. И тогда не было бы великолепного гола со штрафного спустя минут десять – хавбек к тому моменту должен был уже сидеть в раздевалке.

Сам гол следует отметить отдельно, потому что он имел "эффект разорвавшейся бомбы". Происходившее на поле до того момента можно было охарактеризовать как "тягомотина", и большинство присутствовавших на трибунах начали откровенно скучать. Удар Фернандо стал глотком свежего воздуха, вселившим надежду на более увлекательный второй тайм. Полет мяча был настолько "радиоуправляемым", что даже Зе Луиш, не менее эффектно заработавший тот "стандарт", несколько секунд стоял в центральном круге, схватившись за голову.

Уже после перерыва Мешков вернул должок "Тосно", когда не показал второе предупреждение Сергею Сухареву. Защитник гостей свалил в центре поле поля Луиса Адриано, прервав перспективную контратаку, но остался безнаказанным. Любопытно, что красно-белые возмущались как-то вяло, чувствуя, видимо, что морального права на праведный гнев у них после эпизода с Фернандо нет», — журит судью и восхищается голом корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов.

Давид Юрченко Вратарь «Тосно» У нас был свой план на игру, своя тактика. Мы ее придерживались до конца, но не смогли добиться положительного результата. Гол Фернандо? Траектория была невероятная. Действовал, исходя из нее, но не сумел достать. Для Погребняка это был особенный мяч. Мы его поздравили в раздевалке. По-моему, это первый пенальти, который мы пробили в чемпионате за сезон. Поэтому поздравили вдвойне. Хорошо, что забил, но жалко, что один. Можно было больше. Чем больше, тем лучше. Рассчитывали отобрать очки сегодня, а почему нет? «Спартак» – удивительная и невероятно сильная команда? Нет. Все команды равны. Да, они играют на своем стадионе, индивидуально хорошо оснащены. Но играет команда, а не отдельные игроки. Парфенов перед игрой ничего особенного не говорил, все было спокойно и лояльно. Просто разбор игроков.

Теневые фавориты

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«Вообще Адриано был куда опаснее Зе Луиша, который куда больше играл на острие. Зе старательно цеплялся за верховые мячи и активно играл в подыгрыше, но пользы, несмотря на все усилия, принес немного. А бразилец все-таки наиграл на забитый мяч, который и оформил на 76-й минуте, пробив Юрченко после прохода Промеса практически в упор. Голкиперу просто не хватило реакции среагировать, хотя подставить руки он все-таки успел.

При счете 2:0 болельщики вспомнили матч первого круга, в котором красно-белые выигрывали с тем же счетом, но в большинстве (!) упустили победу. Особенно яркими эти воспоминания стали после того, как экс-спартаковец Павел Погребняк, которого болельщики встретили свистом, отыграл один мяч, переиграв Селихова с 11-метровой отметки. В концовке спартаковцы прижались к своим воротам и заставили болельщиков понервничать, но смогли удержать важнейшие три очка.

Благодаря этой победе спартаковцы сократили отставание от "Локомотива" до двух очков (правда, у "Локо" еще матч в запасе) и с учетом календаря оставшейся части сезона, в которой красно-белым не играть ни с одним из фаворитов, стали не только реальными кандидатами на золото, но и фаворитами чемпионской гонки. Возможно, пока еще теневыми», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Денис Глушаков Полузащитник «Спартака» Было сложно играть именно в первом тайме, входить в матч. Трибуны молчали, и это непривычно на спартаковском стадионе. У нас лучшие болельщики, которые всегда поддерживают, но понятно, что сейчас траур. Наверное, это правда, что мы потеряли игровые кондиции после сборных. Все приехали без игрового тонуса, вкатывались в матч, делали много ошибок. Тем не менее реализовали моменты, и самое главное было победить, как и во всех оставшихся матчах. Понимаем, за что боремся. В перерыве Каррера сказал нам, какие моменты надо поправить. Надо было убрать брак, которого было много.

«Спартак» показал плохой футбол

«Каррера провел беседу в перерыве, но согласитесь — "Тосно" не наиграл на очевидное поражение, они несправедливо низко в таблице РФПЛ. У команды Парфенова не всегда идет игра, у клуба с финансовыми проблемами зимой отобрали основную пару форвардов, а в основе играет альтруист Погребняк, против которого только Кутепов сможет придумать пенальти, настолько Павел быстрый. Но в целом "Тосно" не похож на безнадежного аутсайдера, пусть ему скорее суждено вылететь, чем спастись.

Против "Спартака" гости сыграли прилично и обозначили желание продолжить свою удачную серию – до сегодня команда Парфенова москвичам не проигрывала, была победа в Кубке России и ничья в первом круге. Оставшись в большинстве на час игрового времени, гости из Ленинградской области могли придавить "Спартак" сильнее, чем на старте второго тайма. Вот только тут важно отметить, что плохая игра "красно-белых" в целом не распространяется на действия отдельных персон. Например, Максимовича. Сербский защитник намекнул, зачем его пригласил к себе Маурисио Сарри.

И поскольку на поле был человек, персонально игравший чисто, Селихов пропустил только с пенальти, и в игре вступил лишь однажды. "Спартак" завоевал стандартную победу при Каррере – за счет желания и напора, за счет индивидуального мастерства и при этом игры не слабее, чем у конкурентов. "Локомотив" был мертвее против "Амкара", чем позже "красно-белые" с "Тосно", надо эту разницу учитывать. Теперь нужно считаться с тем, как идет команда Карреры в последних пятнадцати турах, оценивать календарь. Победа есть победа, она влияет, даже если к игре и отдельным игрокам хватило претензий. Начиная с бездействий Промеса и заканчивая бесполезностью Самедова – многие сыграли ниже возможностей», — критикует победителя автор Soccer.Ru Вадим Багров.

Удача возвращается к «Спартаку»

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«В матче с "Амкаром" Фортуна покидает "Локо" и, похоже, возвращается к "Спартаку". Ведь команда Карреры играет плохо, но на 92-й минуте забивает Хабаровску. Потом её откровенно возит "Тосно", но худший игрок матча Фернандо, практически заработавший к перерыву удаление, с 35 метров кладёт мяч девятку.

"Спартак" больше не пропускает в концовках, не травмируется группами и даже Зобнин вместо 40 возможных дней лечится всего три. И эта полоса вернувшегося успеха тоже не случайна. Если летом игроки, тренер и руководство конфликтовали, не способные поделить золото (мы много об этом писали), то сейчас все успокоилось и притёрлось.

"Спартак" вновь делает наш футбол лучше. Его болельщики заполняют стадион в Казани, затем игроки проводят классную детскую пресс-конференцию, главный тренер никогда не ноёт, а Леонид Федун на вопрос о переносе матча с "Амкаром" в Москву заявляет: "Мы глупостями не занимаемся"…

После ничейного матча между "Локо" и "Спартаком" мы посчитали, что помешать выиграть чемпионство команде Сёмина может только чудо, либо очень большая ошибка.

Вполне возможно, что сделана она была на этой неделе. Решив побыть мудрецами и умницами — яркий, злой, агрессивный, настоящий, честный "Локо" предал фортуну и предал себя», — заранее радуется автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.