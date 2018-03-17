ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей

    Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»

    РФПЛ Футбол России Спартак Рубин Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Луис Адриано
    Луис Адриано
    «Спартак» в Казани обыграл «Рубин» и продолжает погоню за лидирующим «Локомотивом». Победу москвичам принесли голы Софьяна Ханни и Луиса Адриано, а у казанцев отличился Кристиан Нобоа.

    Сыграли при «минус 16»

    «Теоретически этот матч мог не состояться. Ведь к моменту стартового свистка градусник показывал минус 16 градусов (а по ощущениям и того хуже). Напомним, 28 февраля из-за низкой температуры был перенесен матч Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" (встреча состоится 4 апреля). Тогда именно красно-белые отказались играть, сославшись на мороз ниже 15 градусов.

    Однако на этот раз никто тему отмены встречи даже не поднимал. За несколько часов до игры источники в обоих клубах сообщили мне, возможность переноса не рассматривается, команды готовятся к игре в штатном режиме. Возможно, по той простой причине, что переносить матчи уже физически некуда», — отмечает автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

    «Кроме того на предматчевом совещании представители лиги похвалили состояние газона на "Казань-Арене". Хотя не совсем понятно, что там можно хвалить, ведь травы как таковой на стадионе, который менее чем через 100 дней примет чемпионат мира, нет. Есть песок и искусственные волокна. И заледенелые кочки, которые после разминки тщательно утаптывали человечки в синих куртках», — удивляется Папенков.

    Без Зе Луиша и Промеса

    «Накануне игры "Спартак" был вторым, а последнее поражение в этом чемпионате случилось аж 19 августа. Победа оставляла красно-белых в чемпионской гонке (кто знает, что будет с "Локомотивом" через месяц), на втором месте (кто знает, что будет с ЦСКА и "Зенитом" через месяц), и позволяла оторваться от оступившегося дома "Краснодара".

    "Спартак" не мог в Казани рассчитывать на травмированного Зе Луиша и дисквалифицированного Квинси Промеса, но если про первого однозначного говорили как о потере, высокорослый форвард вполне пригодился бы команде при стандартах, то относительно голландца мнения разделились. Многие считают, что сейчас пауза лидеру красно-белых очень кстати: будет время перевести дух, успокоиться и попробовать вернуть прежнюю мотивацию», — подчеркивает обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк.

    «Рубин» привез себе гол

    «Гости начали активно, но столкнулись с теми же трудностями, что и неделей ранее, — хорошо эшелонированной и отлично организованной обороной. Но если футболисты хабаровского "СКА" почти не переходили на чужую половину поля плюс отлично играл Довбня, то "Рубин" вполне опасно контратаковал. И игра вполне могла бы идти для спартаковцев по сценарию недельной давности, если бы казанцы не привезли себе гол. Сесар Навас сперва проиграл борьбу в воздухе, а затем сделал неуклюжую скидку назад. Ханни сыграл на перехвате, выскочил один на один и со второй попытки протолкнул мяч мимо Джанаева», — констатирует Третяк.

    Сработало отработанное оружие

    «После перерыва хозяева заиграли активнее и стали поддавливать соперника. У красно-белых перестали получаться выходы в контратаки и игра переместилась на их половину поля. Даже этого давления оказалось достаточно, чтобы оборона москвичей ошиблась – Кристиан Нобоа после розыгрыша углового здорово ворвался во вратарскую между Зобниным и Андреем Ещенко и головой вколотил мяч в сетку.

    Спартаковцы никак не могли отодвинуть игру от своих ворот, и Каррера заменил потерявшегося Ханни на Педро Рошу. Физически бразилец выглядел неплохо, но удивительным образом не попадал в такт движениям партнерам – то раньше пас отдаст, то не в том направлении. Удивительно это потому, что приехал он в команду летом 2017-го.

    Игра выравнялась, но проходила почти без ворот. И в этот момент сработало отработанное оружие – заброс на Адриано. Передача была не точной, но Руслан Камболов сбросил мяч бразильцу, который в окружении троих оппонентов мастерски пробил в угол ворот Джанаева. Казанцам не хватило уже сил отыграться. Спартаковцы здорово чередовали уверенный контроль мяча с быстрыми контратаками и имели больше возможностей увеличить счет, чем пропустить», — пишет автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

    Массимо Каррера
    главный тренер «Спартака»
    Было сложно контролировать мяч, но это было сложно и для нас, и для них. Мы сыграли хороший первый тайм и мало что позволили «Рубину». Было три момента, чтобы забить. Во втором тайме «Рубин» затруднил нам жизнь, но я ожидал этого. У них организованная команда. Мы получили гол в свои ворота, который можно было предотвратить. Думаю, при этом команда хорошо отреагировала, нашла силы и желание победить. Конечно, я доволен. Когда побеждаешь, всегда приятно. Я ждал, что нас ожидает тяжелый матч. С «Рубином» всегда нелегко играть.

    Бердыев уступил в зрелищной юбилейной игре

    «Получился крепкий и зрелищный матч. Сложный для "Спартака" поединок против набирающего форму соперника. "Рубин" начал получать правильные приказы. Но оказалось, что "Спартак" сильнее "Зенита" адаптирован к игре против закрытых соперников, и лучше контратакует, если оппоненты переходят к давлению. Причина в тактической разнице, в скорости действий и в прессинге.

    Каррера на неделе не сдержался и уколол Манчини: "Футболисты, которые у меня есть, сильнейшие для меня. Я никогда не будут ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют на поле душу". Намек понятный, и такие слова наставника футболисты "Спартака" точно оценили по достоинству. И пусть "Рубин" прилично сопротивлялся и даже перешел к игре первым номером по ходу второго тайма, Бердыев в юбилейной игре (четырехсотый матч в чемпионатах России, — Прим.) не победил», — пишет Станислав Горин из Soccer.ru.

    Курбан Бердыев
    главный тренер «Рубина»
    Два разных тайма. Первый тайм из-за наших структурных ошибок «Спартак» имел моменты. Во втором тайме начали играть как надо, удалось забить, но опять элементарные ошибки не позволили забить, затем пропустили. В целом, есть удовлетворение от игры — во втором тайме я не видел «Спартак» на поле.

    Луис Адриано — маэстро

    «Адриано "Челентано" – умный игрок, школа Луческу позволяет ему правильно выбирать позицию, а опыт и техника помогают поставить на колени защитников соперников. Адриано умеет сыграть скрытно, отработать в защите. И хотя ему немало лет, Луис в чудной физической форме. Разумеется, в этом матче было много тех, кто сыграл прилично – на мороз не кивали, но последнее слово за Адриано, который смог стать героем ключевого эпизода. Маэстро!», — восхищается бразильцем Горин.

    Победит ли «Спартак» без Промеса?«Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • РФПЛ. «Краснодар» проиграл «Уфе», «Спартак» справился с «Рубином»
  • Подробности матчей 23-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • Такой «Зенит» пора закрывать
  • Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • 18/03
    • Камболов получил вызов в сборную России
  • 17/03
    • Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле
  • 17/03
    • «Ростов-Арена» введена в эксплуатацию
  • 17/03
    • «Урал» разгромил «СКА-Хабаровск»
  • 17/03
    • «Анжи» на своем поле победил «Тосно»
  • 17/03
    • Ханни и Луис Адриано принесли «Спартаку» победу в Казани
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Осака — Касаткина. Финальная битва двух сенсаций
  • Наоми Осака — Дарья Касаткина. Прогноз и ставки на матч 18 марта
  • 2,10
    •
  • Старые против молодых
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 марта
  • 1,65
    •
    Футбол. Главное
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • РФПЛ. «Краснодар» проиграл «Уфе», «Спартак» справился с «Рубином»
  • Подробности матчей 23-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • 00:44
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 00:32
    • Камболов получил вызов в сборную России
  • 23:01
    • «Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»
  • 22:48
    • Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле
  • 22:42
    • Покер Салаха позволил «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»
  • 22:13
    • Каррера: Во втором тайме «Рубин» затруднил нам жизнь
  • 21:15
    • «Анжи» на своем поле победил «Тосно»
  • 21:02
    • Ханни и Луис Адриано принесли «Спартаку» победу в Казани
  • 19:31
    • Буффон получил вызов в сборную Италии
  • 19:19
    • Ари: Через пару недель получу российский паспорт
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус