И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей

Сыграли при «минус 16»

«Теоретически этот матч мог не состояться. Ведь к моменту стартового свистка градусник показывал минус 16 градусов (а по ощущениям и того хуже). Напомним, 28 февраля из-за низкой температуры был перенесен матч Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" (встреча состоится 4 апреля). Тогда именно красно-белые отказались играть, сославшись на мороз ниже 15 градусов.

Однако на этот раз никто тему отмены встречи даже не поднимал. За несколько часов до игры источники в обоих клубах сообщили мне, возможность переноса не рассматривается, команды готовятся к игре в штатном режиме. Возможно, по той простой причине, что переносить матчи уже физически некуда», — отмечает автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

«Кроме того на предматчевом совещании представители лиги похвалили состояние газона на "Казань-Арене". Хотя не совсем понятно, что там можно хвалить, ведь травы как таковой на стадионе, который менее чем через 100 дней примет чемпионат мира, нет. Есть песок и искусственные волокна. И заледенелые кочки, которые после разминки тщательно утаптывали человечки в синих куртках», — удивляется Папенков.

Без Зе Луиша и Промеса

«Накануне игры "Спартак" был вторым, а последнее поражение в этом чемпионате случилось аж 19 августа. Победа оставляла красно-белых в чемпионской гонке (кто знает, что будет с "Локомотивом" через месяц), на втором месте (кто знает, что будет с ЦСКА и "Зенитом" через месяц), и позволяла оторваться от оступившегося дома "Краснодара".

"Спартак" не мог в Казани рассчитывать на травмированного Зе Луиша и дисквалифицированного Квинси Промеса, но если про первого однозначного говорили как о потере, высокорослый форвард вполне пригодился бы команде при стандартах, то относительно голландца мнения разделились. Многие считают, что сейчас пауза лидеру красно-белых очень кстати: будет время перевести дух, успокоиться и попробовать вернуть прежнюю мотивацию», — подчеркивает обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк.

«Рубин» привез себе гол

«Гости начали активно, но столкнулись с теми же трудностями, что и неделей ранее, — хорошо эшелонированной и отлично организованной обороной. Но если футболисты хабаровского "СКА" почти не переходили на чужую половину поля плюс отлично играл Довбня, то "Рубин" вполне опасно контратаковал. И игра вполне могла бы идти для спартаковцев по сценарию недельной давности, если бы казанцы не привезли себе гол. Сесар Навас сперва проиграл борьбу в воздухе, а затем сделал неуклюжую скидку назад. Ханни сыграл на перехвате, выскочил один на один и со второй попытки протолкнул мяч мимо Джанаева», — констатирует Третяк.

Сработало отработанное оружие

«После перерыва хозяева заиграли активнее и стали поддавливать соперника. У красно-белых перестали получаться выходы в контратаки и игра переместилась на их половину поля. Даже этого давления оказалось достаточно, чтобы оборона москвичей ошиблась – Кристиан Нобоа после розыгрыша углового здорово ворвался во вратарскую между Зобниным и Андреем Ещенко и головой вколотил мяч в сетку.

Спартаковцы никак не могли отодвинуть игру от своих ворот, и Каррера заменил потерявшегося Ханни на Педро Рошу. Физически бразилец выглядел неплохо, но удивительным образом не попадал в такт движениям партнерам – то раньше пас отдаст, то не в том направлении. Удивительно это потому, что приехал он в команду летом 2017-го.

Игра выравнялась, но проходила почти без ворот. И в этот момент сработало отработанное оружие – заброс на Адриано. Передача была не точной, но Руслан Камболов сбросил мяч бразильцу, который в окружении троих оппонентов мастерски пробил в угол ворот Джанаева. Казанцам не хватило уже сил отыграться. Спартаковцы здорово чередовали уверенный контроль мяча с быстрыми контратаками и имели больше возможностей увеличить счет, чем пропустить», — пишет автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

Массимо Каррера главный тренер «Спартака» Было сложно контролировать мяч, но это было сложно и для нас, и для них. Мы сыграли хороший первый тайм и мало что позволили «Рубину». Было три момента, чтобы забить. Во втором тайме «Рубин» затруднил нам жизнь, но я ожидал этого. У них организованная команда. Мы получили гол в свои ворота, который можно было предотвратить. Думаю, при этом команда хорошо отреагировала, нашла силы и желание победить. Конечно, я доволен. Когда побеждаешь, всегда приятно. Я ждал, что нас ожидает тяжелый матч. С «Рубином» всегда нелегко играть.

Бердыев уступил в зрелищной юбилейной игре

«Получился крепкий и зрелищный матч. Сложный для "Спартака" поединок против набирающего форму соперника. "Рубин" начал получать правильные приказы. Но оказалось, что "Спартак" сильнее "Зенита" адаптирован к игре против закрытых соперников, и лучше контратакует, если оппоненты переходят к давлению. Причина в тактической разнице, в скорости действий и в прессинге.

Каррера на неделе не сдержался и уколол Манчини: "Футболисты, которые у меня есть, сильнейшие для меня. Я никогда не будут ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют на поле душу". Намек понятный, и такие слова наставника футболисты "Спартака" точно оценили по достоинству. И пусть "Рубин" прилично сопротивлялся и даже перешел к игре первым номером по ходу второго тайма, Бердыев в юбилейной игре (четырехсотый матч в чемпионатах России, — Прим.) не победил», — пишет Станислав Горин из Soccer.ru.

Курбан Бердыев главный тренер «Рубина» Два разных тайма. Первый тайм из-за наших структурных ошибок «Спартак» имел моменты. Во втором тайме начали играть как надо, удалось забить, но опять элементарные ошибки не позволили забить, затем пропустили. В целом, есть удовлетворение от игры — во втором тайме я не видел «Спартак» на поле.

Луис Адриано — маэстро

«Адриано "Челентано" – умный игрок, школа Луческу позволяет ему правильно выбирать позицию, а опыт и техника помогают поставить на колени защитников соперников. Адриано умеет сыграть скрытно, отработать в защите. И хотя ему немало лет, Луис в чудной физической форме. Разумеется, в этом матче было много тех, кто сыграл прилично – на мороз не кивали, но последнее слово за Адриано, который смог стать героем ключевого эпизода. Маэстро!», — восхищается бразильцем Горин.