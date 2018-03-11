«Спартак» пробил стену по фамилии Довбня

Хабаровчане могли побороться

«Афиша "Спартак" — "СКА-Хабаровск" не вызывала большого интереса с точки зрения какой-то интриги. Положение клуба из Хабаровска в турнирной таблице РФПЛ выглядит абсолютно безнадёжным. 10 очков отставания от 14-го места, девятиматчевая безвыигрышная серия, семь подряд поражений — о чём тут говорить?

Впрочем, Ринат Билялетдинов и Максим Канунников, который проводил дебютный матч за новую команду, с этим утверждением вряд ли согласятся. Они верят и будут бороться. Кстати, последний матч за "Рубин" (20-й тур) Канунников провёл именно против хабаровского клуба и даже забил гол. А в первом круге "СКА" и "Спартак" в Хабаровске сыграли 0:0, тогда выдающийся матч провёл голкипер Александр Довбня.

Можно вспомнить и матч 1/16 финала Кубка России 2016 года, когда "СКА-Хабаровск" выбил "Спартак" из турнира и Довбня в той игре также был весьма заметен», — отдает должное хабаровскому клубу корреспондент «Чемпионата» Антон Третьяк.

Плеймейкер Ханни

«Главный тренер красно-белых Массимо Каррера, понимая, что сегодня придется взламывать насыщенную оборону противника, выпустил на поле "Открытие Арены" максимально атакующий состав — с первых минут вышли и Луис Адриано, и Квинси Промес, и Софиан Ханни.

30-й номер москвичей расположился на позиции атакующего плеймейкера и отвечал за организацию атак в финальной трети поля. Он много открывался по центру и даже менялся местами с Адриано, но не так часто получал мяч. Может, спартаковцы пока не очень доверяют новичку или просто не привыкли к его манере игры. Как и ожидалось, даже в заявку не попал Зе Луиш, перманентно восстанавливающийся от мышечных травм.

Серьезные кадровые проблемы у москвичей в оборонительной линии. В отсутствие травмированных Сердара Таски (он следил за игрой из ложи прессы), Сальваторе Боккетти и Георгия Джикии варианты в центре обороны у Карреры кончились — остались только Никола Максимович и Илья Кутепов. Они и вышли в старте», — оценивает тактику «Спартака» автор «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Не день Промеса

«Спартаковские неприятности начались с желтой карточки Промесу, ставшей для него четвертой, сверхлимитной: следующий матч, в Казани, голландец пропустит. А было так: Ханни, явно обладающий тонким пасом, но пока еще не готовый к геройствам, закинул мяч ему на ход, но Квинси не смог сладить со своей скоростью и в районе вратарской споткнулся. Судья Левников счел это свидетельством того, что Промес симулирует. Фола там действительно никакого не было, но насчет нырка – сильно сомневаюсь.

Вообще, Промес был плох. У него откровенно не шло, и в таких случаях следует играть на команду, а не стараться все сделать самому. Но Квинси был в ярости на себя, и счел, что ему надо "спасать родину" самолично. Напрасно. Количество ударов в "молоко" от него в этот день не поддавалось исчислению.

А главное, он в таком состоянии пошел бить пенальти. На исходе получаса Луиз Адриану отдал поперек, Ещенко – вперед, и Зобнина сбили в штрафной. То, что Промес отправился к точке, было логичным: он – штатный пенальтист, и до сих пор в "Спартаке" забил абсолютно все 11-метровые. Шесть из шести.

В ложе прессы многим казалось – не забьет. Потому что есть в футболе неписаный закон: если в игре все валится из ног – к 11-метровой отметке не иди. Промес пошел. И пробил в тот самый правый угол, куда прыгнул Довбня», — отмечает неудачную игру лидера красно-белых колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Автобус СКА

«После игры главный тренер СКА Ринат Билялетдинов посетовал на то, что удалась только половина тактического плана, а вот выход через пас на половину спартаковцев не получался. Но, это все теоретические задумки. За весь матч совершить два удара в сторону ворот спартаковцев, при том, что ни один из них не попал в створ – эти цифры говорят о многом. Победный гол, блестяще забитый Фернандо? По мнению Билялетдинова штрафной был "высосан", придуман и так далее… Думаю, что тут больше эмоций. Тренер Билялетдинов, совсем неплохо разбирающийся в футболе, сказал это скорее от расстройства, которое доставили ему последние минуты матча.

"Спартак" тоже долгое время помогал гостям. Одни и те же попытки организации атак через центр поля, неэффективные попытки проходов по флангам, заканчивающиеся ударами мимо ворот. Некоторая суета, вызванная тем, что гости хладнокровно отбивались, так что остроты вблизи их ворот создавать так и не удавалось. Обычный случай, когда одна команда только защищается, а вторая уже и не знает, что с этим "автобусом" делать.

Наверное, многое мог изменить пенальти, который быстро вызвался пробить Промес. Но перед этим Квинси, который сейчас находится не в лучшей форме, только что получил четвертую желтую карточку, пропуская таким образом следующий матч с "Рубином". Думаю, что его в тот момент надо было остановить, дабы пенальти исполнил кто-то другой. Слишком уж зашкаливали эмоции у Промеса. Схватил мяч, ударил… Несильно, бесхитростно и вратарь хабаровчан, творивший чудеса в этой игре, мяч отбил»,- констатирует автор «Бобсоккер.ру» Александр Владыкин.

Непробиваемый Довбня

«За два матча против Хабаровска "Спартак" нанес по воротам аутсайдера РФПЛ 73 удара, 25 из которых угодили в створ. Уже ближе к перерыву складывалось впечатление, что кто-то наложил на красно-белых проклятье, олицетворением которого стал Промес. Голландец впервые не реализовал пенальти в России (7 попыток) и в целом не был похож сам на себя.

Любопытно, что Довбня при этом готовился дуэли с Комбаровым, который еще в 2015 году утратил статус штатного пенальтиста. И хотя голкипер СКА изучал манеру игры защитника, форвард также оказался ему по зубам. Причем обвинить Промеса особо не в чем – тут нужно говорить, в первую очередь, о мастерстве вратаря.

Как только не пытался "Спартак" добиться своего, но Довбня был непробиваем. Красно-белые били с разных точек – и с дальних дистанций, и из пределов штрафной, и даже пару раз из вратарской. В таких случаях принято говорить, что вратарь поймал кураж, но сам Александр выступил против такой формулировки.

Но в моменте с голом Фернандо не выручил даже он. Бразилец, который в этом матче нанес больше всего ударов (9), в очередной раз показал себя мастером исполнения штрафных ударов. Тут никакой Де Хеа не помог бы», — нахваливает голкипера корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов.

Довбня — повелитель «Спартака»

«А "Спартак" доминировал все 90 минут. Та история, когда команду глупо критиковать, пусть она и почти потеряла очки. Красно-белые атаковали вполне вариативно, создавали моменты разного формата (комбинации, кроссы, подключения защитников, дальние выстрелы, удары головой), но...

Довбня. Но Довбня. Вот что тут еще сказать? Кипер гостей тащил абсолютно все, что можно, нельзя и запрещено по закону. Магнитил любые выстрелы, даже когда Самедов бил в, вроде бы, пустые ворота. За матч "Спартак" нанес 41 удар по воротам! Ничего себе. Справедливости ради, в створ из них "всего" 12. 11 Довбня вытащил — почти все эти выстрелы были голевыми моментами. Фееричный перфоманс голкипера "СКА-Хабаровск".

Только вот шоу Довбни не спасло гостей от поражения. 40-м ударом в матче красно-белые все-таки прошили "непрошиваемого" голкипера. Фернандо решил, что с игры Довбню пробить нереально (это правда) и ввинтил мяч в девяточку со штрафного. На 90-й. Вот это сюжет.

Но Довбня все равно — повелитель "Спартака". В первом-то круге он вытащил ну вот абсолютно все и лишил красно-белых очков (0:0). Сегодня тоже выдал безумный матч, пусть и пропустил в концовке», — восхищается стражем ворот СКА автор Sport24 Антон Матвеев.

«Спартак» лучше «Зенита»

«Борется "Спартак" до последнего. Тут можно привести в пример не только тот гол, который Фернандо забил на 90-й минуте матча со "СКА-Хабаровском". Это приходит в голову, если посмотреть, каким образом последние матчи проводит "Зенит", а как – "Спартак". Москвичи выкладываются в полном составе, выкладываются на каждом участке поля и в каждый момент времени.

Показательны даже эмоции игроков в этой борьбе. Они отличаются у "Спартака" и "Зенита". Любая осечка спартаковцами воспринимается трагично, а зенитовцы опускают голову и молча отходят на свою прежнюю позицию отыгрывать, отрабатывать контракт.

"Спартак" меньше зависит от настроения лидеров. В матче со "СКА-Хабаровском" Промес был не в лучшем состоянии, не забил пенальти, действовал порой неудачно. Но Квинси не откажешь в том, как он боролся, шел в отбор на последних минутах, бился вместе со всеми. И тут важно, что даже без его деятельного участия "Спартак" продолжал атаковать, напирать, обострять, окутывать давлением ворота противника, по которым москвичи пробили 41 раз! Правда, 12 – в створ.

Сколько угодно можно говорить о зависимости "Спартака" от Промеса, но практика показывает, что это не всегда так. А вот "Зенит" в случае, когда Кокорин скисает, а Паредес пропадает, ничего не может придумать, ничего не может показать. И вот ради такого состояния дел тратилась масса средств?», — сравнивает заклятых соперников автор «Соккер.ру» Саша Берченко.