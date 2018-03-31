«Амкар» возродил золотую гонку

Первый тайм в тишине

«Матч "Амкара" и "Локомотива" никогда бы не стал интересным без переноса игры – это бесполезно отрицать. Только шум вокруг поля в Перми сделал эту встречу обсуждаемой. Потом еще добавился вопрос финансовой ситуации и поведения "Амкара". Футбол в обсуждениях отсутствовал.

Собралось в итоге почти 9 тысяч зрителей. И фанаты "Локомотива" развлекались, затягивая: "Мы приехали, чтобы победить". Но уже во втором тайме, потому что первые 45 минут игр тура болельщики всех клубов РФПЛ проводят в тишине из-за трагедии в Кемерове.

Первый тайм в тишине выглядел довольно уныло. В основном из-за быстрого гола "Локомотива" с пенальти. Ари наверняка мог не падать после контакта с Сиваковым, но основания фиксировать фол у судьи были. Забив, "гости" успокоились и в основном перекатывали мяч на чужой половине поля. "Амкар" выглядел реально лучше и активнее – не хватало только нормального завершения.

Среди редких плюсов футбола в тишине: можно слышать все, что кричат тренеры и футболисты. "Амкар" между собой общался постоянно, командуя какие-то подсказы. Зато в "Локомотиве" играли практически молча. Даже Сёмин поднялся с места всего несколько раз. Главному тренеру "Локомотива" из-за гостевого статуса пришлось поменять место на скамейке, и он не выглядел особо довольным этому», — пишет корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Мы обострили ситуацию в чемпионате. Чемпионат становится интереснее. Все начинается сначала. Почему произошло такое? Тут много причин. Во-первых, большая группа игроков приехала буквально накануне матча. Второй и очень важный момент – после сборных такие матчи всегда очень сложные. Многое не получалось сегодня. В перерыве вместо Антона Миранчука вышел Коломейцев. У «Амкара» в конце первого тайма стали появляться неплохие моменты, и мы сделали замену. «Амкар» – неудобный соперник. Они всегда хорошо играют в обороне. Ничего не будет давить на нас. Надо играть, только лучше, чем сегодня

Супербомбардир из Нигерии

«До перерыва "Локо" играл лучше и атаковал опаснее, однако и "Амкар" по мере сил и возможностей старался отвечать. Перед свистком об окончании тайма убойный момент упустил Оланаре. Находясь прямо перед воротами, он умудрился не попасть по мячу после флангового прострела. Любое касание – и быть бы голу. Нигериец же изобразил что-то непонятное, и все дружно схватились за голову.

А во втором тайме произошло какое-то чудо. И с "Амкаром", и лично с его африканским форвардом. Да и с "Локомотивом", который вдруг перестал играть и сразу отдал инициативу. Это тут же привело к нескольким пропущенным атакам, а потом и к пропущенным мячам.

Сначала Фернандеш подтолкнул в спину врывающегося в штрафную Рязанцева, Лапочкин назначил еще один 11-метровый – и Оланаре его уверенно реализовал.

11 минут спустя нигериец вдруг забил еще раз, красиво замкнув прострел Занева. Причем ситуация была куда сложнее, чем в первом тайме. Бывает же такое: в одно мгновение он превратился из изгоя в герои. Жаль только, что совсем скоро Евсеев Оланаре с поля убрал.

Упустив игру из-под контроля, вернуть ее обратно "Локо" уже не смог. Не хватило ни движения, ни эмоций. Возможно, вся эта история с переносом в результате вышла клубу боком: и судьба наказала, и игроки забили голову ненужными мыслями вместо футбола. До конца матча они так и не смогли придумать ничего интересного, кроме банального навала.

"Амкар" уходил с поля победителем. Не хватало на стадионе только его гимна, который звучал перед стартовым свистком. Могли бы включить его в Черкизове и еще раз. В честь победы и честного футбола», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Вадим Евсеев Главный тренер «Амкара» Игра дома, на нашем стадионе… наконец дома выиграли, давно этого не было. Игра была качественной. Мы предполагали, что у соперника много игроков после сборных, ждали, что они будут комбинировать, играть интересно. Они так и пенальти заработали. Но потом мы перевернули ход игры. Могли и в первом тайме забить, но забили во втором. Поле готово. Мы тренировались там три недели. Зачем комиссии было приезжать и смотреть его, когда идет снег? Что это такое – осенью его приняли, а сейчас сказали, что оно не соответствует? Но оно точно такое же, как и в Уфе. Что ж, будем играть там, где скажут. У вас есть вопросы о футболе? В чем секрет Оланаре? Нет секрета. Мы его взяли в аренду, я пообщался с Гончаренко, он все подробно рассказал. Оланаре действительно прибавляет. У меня есть доверие к нему, как и ко всем игрокам, и это ему нужно.

Две причины, по которым «Локо» утратит лидерство

«Новоиспеченный главный тренер Евсеев дал о себе знать в широком игровом формате. Сколько смотрел "Амкар", не видел раньше, чтобы эти записные футбольные пролетарии столь истово доигрывали, что называется, эпизоды в атаке! Пяток наработанных проникающих атак – с фланговым переводом и непременным замыканием в расстрельной позиции – это что-то для Перми новенькое. А как "Амкар" заканчивал игру? Занев крутанул Кверквелию у углового флажка – когда любой другой сознательный игрок премьер-лиги ограничился бы в контексте удержания счета удержанием соответственно и мяча, с последующим аутом. Словом, от третьего пропущенного мяча лидера чемпионата спас только спешный свисток Лапочкина, оборвавший голевую атаку.

"Амкар" "Амкаром", Евсеев Евсеевым (последим-ка за его работой поплотнее – это интересно!), но Семину, боюсь, непросто будет быстро заштопать дырочку в командном кармане, сквозь которую выпали эти три очка. Видятся сразу две причины, предвещающие, что оставшийся очковый запас может сойти на нет в ближайших же турах. С одной стороны, сокращение отрыва наверняка заставит команду подрагивать. А с другой — в трех следующих матчах против "Локо" выйдут соперники, ведомые опять-таки небанальными тренерами – Карпиным, Хохловым и Галактионовым. И кто знает, чего от "Ростова", "Динамо" и "Ахмата" ждать», — делает прогноз обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

Илья Геркус Президент «Локомотива» «Амкар» – хорошая команда. Мы старались, бегали. Никакой трагедии не произошло. Результат неприятный, но мы остальные матчи выиграем. Соберемся. Это неприятный фон, но это говорит о том, что общественность видит заговоры там, где их нет. Просто на этом концентрируются, и это абсолютно напрасно. Сегодня были прекрасные условия для болельщиков и игроков. Играли на естественном поле в присутствии большого количества поддерживающих людей. Мы ничего плохого для футбола не сделали, они нас абсолютно напрасно обвиняют в каком-то неспортивном поведении. Регламент они не могли изменить, они могли предложение внести. Лига еще не собиралась и не обсуждала это. Судейство? Я всегда не оцениваю его, оно было сложное. Пенальти на усмотрение судьи, он увидел контакт и в первом, и во втором случае. Другой судья не поставил бы ни один и ни второй, а может, поставил бы один. Откуда я знаю? Абсолютно нет никакого опасения. У нас комфортное преимущество от наших преследователей. Я думаю, что все будет нормально. Пусть будет стыдно скептикам, которые, видимо, судят по каким-то своим мнениям

«Локомотив» никогда не выглядел так глупо

«Это не первый случай в русском футболе, но особенный, ведь в самом разгаре борьба за чемпионство. "Локомотив" привез, приютил, накормил "Амкар", а еще, по информации Нобеля Арустамяна, отдал доходы с билетов. Цена вопроса – около 20 миллионов рублей. Все для того, чтобы избежать перелета на восток страны, где у Перми – один из резервных стадионов.

Проиграв "Амкару" во второй раз за сезон "Локомотив" оказался в дурацком положении. Он выступил спонсором клуба, неспособного подготовить искусственное поле. Да еще и проиграл ему. Худшего пиара для Ильи Геркуса, который очень заботится об имидже, не придумаешь.

Понятно, что руководитель делал все в интересах клуба, но план не сработал, поскольку команда не поддержала. Он понимал риск, хотя его вполне можно было избежать. Не вступать в переговоры и отстраниться: "Амкар" – хозяева, их задача организовать проведение матча, пусть организовывают. В случае поражения общественное мнение было бы на стороне "Локомотива", пострадавшего от некомпетентности "Амкара". Но договорившись о переносе места проведения матча, "Локомотив" выступил спонсором некомпетентности, а не пострадавшим от нее», — пишет корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Это обычная история. Мы не ищем легких путей, как любая нормальная русская команда. Теперь будем злее. Изначально предполагалось, что игра будет тяжелой. Думаю, чуть-чуть настроя не хватило. Стоило ли сыграть в Перми? Нет ничего такого, что сыграно, то сыграно. Это футбол, чего тут говорить. Перенос я не комментирую. Можно искать любые причины, все что угодно. Как решили соответствующие органы, так мы и играем. Хоть на Луне. Удаление Денисова? Да, с «Ростовом» будет непросто. Но нам не впервой преодолевать трудности

Победил футбол и здравый смысл

«А вот саму команду из Перми и Евсеева можно поблагодарить, что сыграли по-мужски. "Амкар" легкой добычей для фаворита не стал. Пермяки деньги взяли – выручку от матча получат, как и полагается формальным хозяевам. Но вместо странного поражения, которое бы в кругах болельщиков назвали "договорным", обыграли "Локомотив". Непростая концовка ждет команду Семина – впереди "Ростов" без Денисова, впереди матчи против ряда конкурентов.

Сегодня победил футбол и здравый смысл, а Геркусу с "Локомотивом" за попытку получить преимущество, использовав лазейку в законе, влепили по носу. Все справедливо, а на что "железнодорожники" должны обратить внимание – даже возможное чемпионство не делает их интересными для собственных болельщиков, да и вообще для москвичей. Полупустой стадион "Локомотива" стал любимой домашней ареной "Амкара", заработали шесть очков в двух матчах с одним серьезным соперником на выезде.

Уникальный случай в мировой футбольной практике. Если эти очки в итоге окажутся решающими для команды Семина, получится наказание за хитрость и глупость одновременно. Интересно, теперь перед футболистами и тренером Евсеевым извиняться все фанаты "Спартака", ЦСКА и "Зенита", кто загодя обвинял "Амкар" в преступлении против правил честной игры? Не лишним будет признать ошибку, к команде и тренерам из Перми вопросов нет – завоевали заслуженную победу в гостевом домашнем матче. У "Локомотива" по-прежнему большой отрыв, но с такой игрой он растает», — резюмирует автор Soccer.ru Станислав Горин.