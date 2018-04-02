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    ЦСКА снял ростовское проклятье

    Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»

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    «Ростов» — ЦСКА
    «Ростов» — ЦСКА
    Московский ЦСКА в 24-м туре чемпионата России на выезде переиграл «Ростов» со счетом 2:1. Голами в составе армейцев отметились Георгий Щенников и Понтус Вернблум, игравший на позиции нападающего.

    Неудобный выезд

    «Для ЦСКА выезд в Ростов-на-Дону исторически один из самых неудобных. Последний раз в рамках РФПЛ армейцы здесь выигрывали в далеком 2006 году. Об этой серии в московском клубе знают, а игроки обсуждают между собой этот факт. Об этом накануне матча рассказал полузащитник желто-синих Алексей Ионов, который прошлый сезон провел в ЦСКА.

    – В других командах часто говорят, что на "Олимпе-2" всегда сложно играть, так как здесь очень необычная атмосфера на трибунах. О неудачной гостевой серии ЦСКА в Ростове-на-Дону я тоже прекрасно знаю, так как выступал за армейцев. В их команде это обсуждают перед играми, – сказал футболист.

    Сам Ионов находится в потрясающей форме. В трех играх после перерыва россиянин забил трижды, а болельщики всерьез начали рассуждать о том, что он может пригодиться сборной.

    Россиянин по традиции вышел в стартовом составе хозяев. Пару ему составил Бьорн Сигурдарсон. А вот в защите "Ростова" произошло одно изменение. Дмитрий Скопинцев начал игру на скамейке запасных, а его место занял Евгений Макеев.

    У ЦСКА же все по привычной схеме. Понтус Вернблум уже освоился в атаке, где ему помогал Ахмед Муса, а в центре поля вышли Александр Головин, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев», — дает историческую справку обозреватель «Советского Спорта» Сергей Иванов.

    Пятёрка Щенникова

    «Тренеры не только игроков расставили по схожим тактическим шаблонам, с тремя центральными защитниками, но и средства достижения цели выбрали идентичные. Короткому и среднему пасу команды предпочитали длинные забросы – благо у обеих впереди присутствовал как "столб" (Сигурдарсон – Вернблум), так и бегунок, способный подобрать мяч и удрать от грузных стопперов (Ионов – Муса).

    У "Ростова" в первую треть матча с реализацией игрового плана дела обстояли ненамного, но всё-таки лучше. Хозяева и на своей половине поля сохраняли необходимую компактность игры, и реально голевой момент создали. Да, один, но у "армейцев" долгое время и того не было. Острота возникла после внешне безобидного стандарта. На ауте долговязый Сигурдарсон отвоевал мяч у Щенникова, а Гацкан подкараулил неудачную скидку в исполнении Натхо. Счастье гостей, что капитан "Ростова" метров с семи пробил прямо в Акинфеева. Ну и позиционному чутью Игоря надо отдать должное. Отдаём.

    Целый тайм "Ростов" сохранял образцовую концентрацию в обороне, а перед уходом на перерыв допустил фатальную ошибку. Точнее, несколько недоработок сплелись в одну цепь: Гацкан допустил удар из-за штрафной Василия Березуцкого, Сигурдссон неловко подставил ногу под мяч – так, что вместо выноса получился пас сопернику – а Паршивлюк не удержал своего флангового "клиента". Третий гол Щенникова в чемпионате и пятый – в сезоне. Фантастическая результативность для человека, за три предыдущих сезона ни разу не поразившего цель! Странно, что в сборной места самому забивному латералю РФПЛ не находится…», — отмечает игрока армейцев корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

    Викинг в Ростове

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    «Эйдур Гудьонсен наверняка предпочел бы провести выходные с дочкой и отпраздновать ее день рождения, но вместо этого нагрянул в Ростов. Последний раз он гостил в России в 2004-м и тоже на матче ЦСКА — в Лиге чемпионов. Тогда его "Челси" выиграл, зато сейчас в Ростове гораздо теплее, чем 14 лет назад на "Локомотиве".

    "Ростов" Гудьонсену близок: прошлым летом он устраивал переход защитника Сверрира Ингасона и привозил его на сбор в Австрию. За Ингасона и еще двух своих земляков, Рагнара Сигурдссона и Бьорна Сигурдарсона, Эйдур следит по нарезкам в интернете. Впервые подвернулась возможность увидеть полноценную игру только 1 апреля.

    За земляков Гудьонсену было не стыдно — при том, что они на неделе летели из США и, по словам Валерия Карпина, не спали три ночи. Сигурдссон сплоховал только в эпизоде с первым голом, а Игнасон выглядел еще надежнее, хотя уже в дебюте отхватил желтую карточку. Впредь Сверрир умело избегал фолов в стыках — например, когда во втором тайме вдавил в рекламный щит Кучаева. На одном из штрафных судья Роман Галимов предупредил Ингасона: "Убирай руки! Убирай руки, говорю!". Тот уловил русский язык без перевода.

    Третий исландец, Сигурдарсон, нечасто получал шансы в атаке, а во втором тайме даже попросил у Карпина замену — давил джетлаг. Зато в одном эпизоде Бьорн храбро навязал борьбу Алексею Березуцкому: во время скоростного забега Бьорн знатно оттер защитника толчком и спровоцировал конфликт. В него втянулись даже тренеры: Карпина возмутило, как Головин повалил Сапету, а потом нашел повод рассвирепеть и Виктор Гончаренко», — рассказывает о визите известного гостя автор Sport24 Александр Муйжнек.

    ЦСКА в шикарной форме

    «Неудивительно, что как раз один из викингов сравнял счет на 61-й минуте. Кстати, на глазах легенды исландского футбола Эйдура Гудьонсена, навестившего соотечественников. Красно-синие отчаянно пытались вынести мяч из своей штрафной, но давление хозяев оказалось сильнее, и после очередной неудачной попытки Дзагоева Игнасон вколотил мяч в сетку. "Олимп" взревел от восторга как в старые добрые времена.

    Но все-таки до бердыевской сыгранности и уверенности нынешнему "Ростову" далеко. Наверное, главная причина – куда более скромный талант Карпина в выстраивании бетоноподобной обороны, в которой каждый игрок знает свои функции досконально.

    Плюс сказалось, что ЦСКА сейчас не просто на ходу, а в шикарной форме. Эффектно пройдя в Лиге Европы "Лион", теперь армейцы вдохновляются скорой встречей не с дзюбовским, а с венгеровским "Арсеналом", и в Ростове этот победный дух был при них.

    А на настырность исландцев у ЦСКА нашелся свой викинг. Если еще недавно появление Вернблума на острие атаки казалось шагом отчаяния, вызванным кадровыми проблемами, то сейчас к универсализму шведа все уже привыкли. И вот он в очередной раз стал автором победного гола, молниеносно успев переправить мяч в ворота после неточного удара Натхо. А в концовке Понтус по полной программе отрабатывал в обороне, помогая братьям Березуцким и Игнашевичу, проводившему 800-й (!) матч в карьере на высшем уровне», резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

    ЦСКА – самый классный в РФПЛ

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    «Вообще говоря, затянувшаяся для многократного чемпиона России неприступность "Ростова" в его обители заставляла задуматься. Было ведь твердо известно: уж с Леонидом-то Слуцким ЦСКА с 99-процентной гарантией обыгрывал тех, кто заведомо слабее. Но "Ростов" (и не только бердыевский) из года в год оказывался не по зубам. Значит, было в нем что-то, возмещавшее нехватку класса.

    Слуцкий пасовал перед ростовской цитаделью – Гончаренко ее взял. И может быть, этот штришок приоткрывает разницу между прежним тренером ЦСКА и нынешним. Пусть прежний много чего выиграл, а нынешний пока ограничился вице-чемпионством – но Гончаренко, пожалуй, смелее ставит и решает задачи труднодостижимые.

    Если требовалось дополнительное подтверждение тому, что ЦСКА сегодня – объективно наиболее классная команда в РФПЛ (разве девяти выигранных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы плюс выхода в четвертьфинал недостаточно?), то оно было получено в дотоле неприступном Ростове. Просто сравните мысленно картинки. Как напоролся на "Амкар" "Локомотив". В какой горячке спасал свою победу над "Тосно" "Спартак". Как тупо отбивался от "Уфы" "Зенит". И – с какой компетентностью выиграл свой матч, на глазок вроде бы равный, ЦСКА.

    После поражения на лице Валерия Карпина легко читалось недоумение: почему? А потому, что ЦСКА был лучше в деталях», — считает обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

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    «Приглашение Виктора Ганчаренко – лучшее, что случалось с ЦСКА за последние годы. Даже лучше открытия стадиона, пока его не научились заполнять. Белорус вполне подходит на роль Наполеона. И хотя Виктор Михайлович ниже первого Бонапарта во всех смыслах, легко может оказаться выше "Зенита" и "Краснодара" в таблице РФПЛ. ЦСКА прямо сейчас контролируется с бровки лучше, чем "Спартак". Так что если Семин и Каррера думают разыгрывать "золото" между собой, пусть не забывают, какая именно команда выдавала впечатляющий чемпионский рывок.

    Помним, что у ЦСКА было много проблем, связанных с кадровой асфиксией и отсутствием реальной трансферной подпитки. По "армейцам" здорово ударил мальчишник Еременко – Роман сильно влиял на игру. Но с бедами клуба активно работают, огрехи команды признают. И поскольку у "армейцев" четкое попадание по главному тренеру – появился тактический лоск. Встречаются очень удачные матчи и даже выиграли в Ростове-на-Дону, чего более одиннадцати лет не делали.

    Ни один тренер ЦСКА до Ганчаренко не смог убедить "армейцев", что выездные поражения от "Ростова" лишь дань суеверной традиции, а не отражения расклада сил в паре. Теперь неудобного соперника обыгрывают в чемпионате не только в родных стенах, и если ЦСКА победит в перенесенном матче – сравняется по очкам со "Спартаком". Как и в прошлом сезоне, Ганчаренко замечательно поработал зимой, ЦСКА стал еще сильнее и грамотнее, чем был осенью», — уверен автор Soccer.ru Станислав Горин.

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