Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею

У «Арсенала» в Англии все плохо

Прошлым летом Арсен Венгер остался у руля «Арсенала», но, похоже, решение руководства лондонского клуба предоставить тренеру новый кредит доверия себя не оправдало. «Арсенал» уже точно не выиграет ничего в Англии, а призывы «Wenger out» никуда не делись.

Из Кубка Англии «Арсенал» вылетел еще в январе, в финале Кубка лиги Пеп Гвардиола и компания без шансов обезоружили «канониров», а в АПЛ Венгеру уже приходится брать в руки бинокль, чтобы разглядеть, как с каждым туром от него отдаляется четвертое «лигочемпионовское» место. На данный момент «Арсенал» отстает от него на 12 очков и за оставшиеся восемь туров эту ситуацию наверняка не исправит.

Надежда на ЛЧ

В том числе и поэтому «Арсенал» будет бороться в Лиге Европы до последнего. Венгер просто не может остаться без Лиги чемпионов второй раз подряд, и именно Лига Европы может помочь ему ему избежать этого, а заодно и повысить его шансы на то, чтобы сохранить работу.

Возможно, изначально «Арсенал» не планировал забираться в Лиге Европы столь далеко, не особо настраиваясь на этот турнир. Однако сейчас он уже в четвертьфинале, до трофея — пять матчей, а из по-настоящему реальных конкурентов остается только «Атлетико». Администраторы лондонского клуба наверняка уже пробивают в гугле запрос «отели в Лионе».

Еврокубковый трофей для Венгера

Но не только путевка в Лигу чемпионов должна манить Венгера. Свой последний (и один из двух) еврокубковый трофей «Арсенал» взял еще до эпохи Арсена. В 1994 году «канониры» по руководством Джорджа Грэма и с Дэвидом Симэном и Тони Адамсом в составе взяли Кубок обладателей кубков.

Уже под руководством Венгера «Арсенал» играл в финале Кубка УЕФА 1999-2000 («Галатасарай» оказался сильнее в серии пенальти) и в финале Лиги чемпионов 2005-2006 («канониры» уступили «Барселоне» со счетом 1:2). Француз ничего не выиграл с «Арсеналом» на евроарене, и, возможно, нынешний розыгрыш Лиги Европы — последний шанс для Венгера взять еврокубковый трофей. Захочет ли он его его упустить? Вряд ли.

Без проблем, но не без поражений

«Арсенал» без проблем выиграл группу Лиги Европы с «Црвеной Звездой», «Кельном» и БАТЭ. «Канониры» даже позволили себе сыграть дома вничью с сербами в четвертом туре (0:0) и проиграть на выезде немцам в пятом туре (0:1). Остальные матчи в группе лондонцы выиграли с общим счетом 14:3.

В 1/16 финала «Арсенал» справился с «Эстерсундом». После победы в Швеции со счетом 3:0 «канониры» расслабились, но проиграли лишь 1:2. Дальше был «Милан», и 5:1 по сумме двух встреч. Хотя, если бы не сомнительный пенальти в ворота Доннаруммы в ответной игре, все могло бы повернуться совсем по-другому.

Без Обамеянга, но с Мхитаряном

Еще в декабре главной звездой «Арсенала» был Алексис Санчес, но теперь чилиец ищет себя в Манчестере, а в роли главной звезды у «канониров» Месут Озил. На подхвате — игроки средней линии поля Генрих Мхитарян, а также Джек Уилшир и Аарон Рэмзи. Интересно, что Мхитарян в этом сезоне уже играл против ЦСКА за «Манчестер Юнайтед»

Здесь нужно упомянуть и о том, что Пьер-Эмерик Обамеянг «Арсеналу» в Лиге Европы не помощник. Вместо него в центре атаке против ЦСКА, скорее всего, выйдет Дэнни Уэлбек

Памятный для Акинфеева матч

«Арсенал» и ЦСКА пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2006-2007. Тогда под руководством Валерия Газзаева «армейцы» одержали победу со счетом 1:0 в Москве, а в Лондоне каким-то невероятным образом не только избежали разгрома, но еще и сыграли вничью — 0:0. Правда, это не помогло ЦСКА выйти из группы.

В тех матчах у ЦСКА играли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. У «Арсенала» из того крутейшего состава уже никого не осталось — последним команду покинул Тео Уолкотт. К слову, в последний раз перед своей знаменитой серией в Лиге чемпионов Акинфеев не пропускал как раз в том матче против «Арсенала» на «Хайбери».

Не счастливчики

«В Лиге Европы остались два очевидных фаворита – "Арсенал" и "Атлетико". По идее, кто-то из них должен выигрывать Кубок. Таким образом, российские клубы точно не назовешь счастливчиками на жеребьевках: "Локомотиву" в 1/8 финала достался "Атлетико", который жестоко доказал свое превосходство, а ЦСКА в четвертьфинале сразится с "Арсеналом", имея возможность сыграть против "Спортинга" или "Марселя".

С другой стороны, если выбирать сугубо между испанским и английским злом, то "канониры" со всей их небрежностью, инфантилизмом, состарившимся Арсеном Венгером и регулярными нелогичными проколами выглядят гораздо предпочтительнее. Естественно, "Арсенал" — фаворит в дуэли с ЦСКА с огромным отрывом, а еще нужно подчеркнуть, что лондонцы провалили задачи на других фронтах, и в Лиге Европы должны сражаться как львы. Тем не менее, "Атлетико" — это соперник, который душит вас и ваши малейшие ростки надежд, а "Арсенал" иногда сам себя берет за шею и надавливает. Некоторые, знаете ли, получают удовольствие от таких странных манипуляций», — отмечает Soccer.ru.

Бибрас Натхо полузащитник ЦСКА Все знают, что «Арсенал» — сильная команда. Но шансы пройти дальше у нас есть. Перед ответным матчем с «Лионом» все отдавали предпочтение французам, но в итоге в четвертьфинал вышли мы. Особенность ЦСКА в том, что мы способны как проиграть более слабой команде, так и победить практически любую

Вылететь будет нестыдно

«Согласитесь, что выбивать из Лиги Европы условный "Зальцбург" не так статусно, как бороться с "Арсеналом". Тем более, что пришедший в московский клуб зимой Александр Ермакович в этом розыгрыше ЛЕ с "Арсеналом" уже играл. В противостоянии с "Црвеной Звездой" опыт белорусского специалиста ЦСКА уже пригодился. Ну и на крайний случай от "Арсенала" можно нестыдно вылететь. Тогда о поражении ЦСКА весьма быстро забудут. Если, конечно, армейцы не устроят скандальную сцену перед уходом со сцены», — отмечает автор «Спорта День за днем» Антон Кудинов.

Виктор Гончаренко главный тренер ЦСКА Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» – тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть. Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков.

«Арсенал» будет биться за Венгера

«Команда, в которой практически каждый игрок относится к Арсену Венгеру, как к своему второму отцу, а иногда даже и лучше, чем к первому, понимает, что неудача в Лиге Европы приведет к немедленной отставке француза со своего поста. В дуэли с ЦСКА игроки "Арсенала" будут биться за своего тренера.

Для нас же – это отличная возможность показать, на что способен российский футбол. Армейцы, которые с нынешним составом и так уже прыгнули выше головы, не будут чувствовать на себе давления. Проиграют – ничего страшного. Крупно проиграют – все их поймут. А команда, играющая в свое удовольствие – самый опасный соперник», — пишет Степан Чаушьян из «Советского спорта».