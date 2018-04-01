Гол Родриго принес «Валенсии» победу над «Леганесом»

Встреча, которая прошла на «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 1:0.
Свой единственный гол «летучие мыши» забили на 62-й минуте, когда Даниэль Парехо отобрал мяч на чужой половине поля и отдал его Родриго, который точно пробил низом в ближний угол метров с двадцати пяти.
«Валенсия» занимает четвертое место в турнирной таблице (62 очка), а «Леганес» — 14-е (36 очков).
Чемпионат Испании. 30-й тур
«Леганес» — «Валенсия» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 62 Родриго.«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Сиовас, Рико, Муньос (Бовю, 73), Эрасо, Рамос (Эль-Жар, 79), Пирес (Наранхо, 90), Перес, Амрабат, Сальдуа.«Валенсия»: Доменек, Габриэл, Гайя, Рубен Везу, Гарай, Солер (Ферран Торрес, 65), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 80), Родриго, Дзадза (Вьетто, 70).Предупреждения: Перес (31), Кондогбиа (33), Рико (57), Доменек (86), Бовю (88), Гайя (89), Парехо (90+4).