Гол Родриго принес «Валенсии» победу над «Леганесом»

одержала победу надв выездном матче 30-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 1:0.

Свой единственный гол «летучие мыши» забили на 62-й минуте, когда Даниэль Парехо отобрал мяч на чужой половине поля и отдал его Родриго, который точно пробил низом в ближний угол метров с двадцати пяти.

«Валенсия» занимает четвертое место в турнирной таблице (62 очка), а «Леганес» — 14-е (36 очков).