Конте: Контракт — не моя проблема, это проблема клуба

Главный тренер «Челси»пока не знает, останется ли в лондонском клубе на следующий сезон.

«Честно говоря, не знаю [что будет, если "Челси" не попадет в топ-4]. Это не моя проблема, это проблема клуба.

Думаю, вы прекрасно понимаете, что игрокам куда проще загадывать по поводу своего будущего. Работа тренера – это совсем другое. У нас нет никаких гарантий. Есть контракт, но ты не знаешь, что случится после одного-двух матчей. Мы сильно зависим от результата», – цитирует специалиста Goal.com.

После 30 матчей «Челси» занимает в таблице АПЛ пятое место.

Ранее сообщалось, что летом Конте может возглавить «Пари Сен-Жермен» или вернуться в сборную Италии.