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    «Динамо» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»

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    «Динамо» — «Спартак»
    Московское «Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    Московское «Динамо» заняло второе место на групповом этапе Кубка России, после чего вышло в 1/4 финала Пути РПЛ на «Зенит». Команда Марцела Лички обыграла питерцев в первом матче (1:0), но пропустила дважды в ответной встрече (0:2) и опустилась в нижнюю часть сетки.

    На первой стадии Пути регионов «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1). Следующим соперником москвичей стал «Оренбург», который был повержен со счетом 4:2.

    «Бело-голубые» продолжают участие в чемпионской гонке РПЛ. В предыдущем туре москвичи обыграли «Зенит» со счетом 1:0 и подобрались к питерцам, а также к «Краснодару» в турнирной таблице на расстоянии трех очков.

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    «Спартак»

    «Спартак» с первого места вышел из группы, в которой также находились «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН». «Красно-белые» набрали 12 очков в 6-ти матчах, одержав 4 победы и дважды проиграв.

    На стадии 1/4 финала «Спартак» по сумме двух встреч обыграл «Оренбург» (0:1 в гостях и 3:1 дома). В полуфинале Пути РПЛ московская команда сразилась с «Зенитом», но не смогла пройти дальше (1:2 дома и 0:0 на выезде) и опустилась в нижнюю часть сетки.

    «Спартак» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 26-ти матчах. В предыдущем туре «красно-белые» сломили сопротивление «Локомотива» — 3:2.

    Личные встречи

    В текущем сезоне команды сыграли 4 матча между собой — по два в чемпионате и Кубке страны. В 3-х случаях победу праздновал «Спартак», один раз сильнее оказалось «Динамо».

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 6 побед, «Динамо» выиграло 2 раза и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» с коэффициентом 2.32.

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