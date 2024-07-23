Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Билли Харриса в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Харрис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Аслан с недавних пор снова за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 107-й ракетки мира.

К сожалению, многое указывает на то, что россиянин в ближайшем будущем продолжит терять позиции в рейтинге, в том числе из-за проблем с коленом.

Сейчас уже нет сомнений в том, что Карацев поспешил с возвращением в тур. Можно, конечно, вспомнить пример Новака Джоковича, который всего лишь через месяц после операции на мениске дошел до финала на Уимблдоне, но сравнивать Аслана с сербом все-таки не очень корректно.

Карацев в начале месяца не смог доиграть матч против Карена Хачанова в первом круге Уимблдона. В конце третьего сета его снова начало беспокоить колено.

Прогнозы на теннис

В этом году Карацев до сих пор провел лишь восемь матчей — одержал одну победу и семь раз проиграл.

Харрис

Британский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у француза Аролда Майо.

На минувшей неделе Билли успел сыграть еще на одном турнире в США — на травяном в Ньюпорте.

Здесь Харрис тоже прошел квалификаци, после чего выиграл один матч в основной сетке. Во втором раунде его остановил Маккензи Макдональд.

Прошлый месяц получился пока что лучшим в карьере Харриса, который дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Лондоне и до полуфинала в Истборне.

На харде у Билли до сих пор были подобные результаты только на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.18, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: очевидно, что карьера российского теннисиста пошла по наклонной. Есть подозрение, что мы больше не увидим лучшую версию Карацева. Скорее всего, предстоящий матч станет очередным разочарованием для его поклонников.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.