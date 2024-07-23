Аслан Карацев
Билли Харрис (Великобритания)
Карацев
Аслан с недавних пор снова за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 107-й ракетки мира.
К сожалению, многое указывает на то, что россиянин в ближайшем будущем продолжит терять позиции в рейтинге, в том числе из-за проблем с коленом.
Сейчас уже нет сомнений в том, что Карацев поспешил с возвращением в тур. Можно, конечно, вспомнить пример Новака Джоковича, который всего лишь через месяц после операции на мениске дошел до финала на Уимблдоне, но сравнивать Аслана с сербом все-таки не очень корректно.
Карацев в начале месяца не смог доиграть матч против Карена Хачанова в первом круге Уимблдона. В конце третьего сета его снова начало беспокоить колено.
В этом году Карацев до сих пор провел лишь восемь матчей — одержал одну победу и семь раз проиграл.
Харрис
Британский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у француза Аролда Майо.
На минувшей неделе Билли успел сыграть еще на одном турнире в США — на травяном в Ньюпорте.
Здесь Харрис тоже прошел квалификаци, после чего выиграл один матч в основной сетке. Во втором раунде его остановил Маккензи Макдональд.
Прошлый месяц получился пока что лучшим в карьере Харриса, который дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Лондоне и до полуфинала в Истборне.
На харде у Билли до сих пор были подобные результаты только на «челленджерах».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.18, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: очевидно, что карьера российского теннисиста пошла по наклонной. Есть подозрение, что мы больше не увидим лучшую версию Карацева. Скорее всего, предстоящий матч станет очередным разочарованием для его поклонников.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.