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    Столкнётся ли «Будё-Глимт» с трудностями в матче?

    Будё-Глимт — РФШ: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.88. 23/07/2024 в 18:00

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — РФШ
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    «Рома» — «Будё-Глимт»
    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля пройдет матч «Будё-Глимт» — РФШ. Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2024 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 18:00 РФШ

    РФШ

  • Рига
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    «Будё-Глимт»

    Турнирная таблица: Действующий чемпион Норвегии уверенно лидирует в Элитсерии, набрав 36 очков. «Будё-Глимт» опережает ближайшего преследователя — команду «Бранн» на 6 пунктов.

    Последние матчи: «Будё-Глимт» миновал первую стадию отбора в Лиге чемпионов, еврокампанию за выход в основную сетку норвежцы начнут с противостояния против лучшей команды Латвии — РФШ.

    Что касается внутреннего первенства, то «Будё-Глимт» одержал уверенную победу над клубом «Одд» в рамках 15 тура чемпионата Норвегии (3:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: У чемпиона Норвегии большие проблемы с состав, в лазарете норвежского чемпиона находятся вингеры Басси, Хоуг, Сорли, нападающий Эспейорд.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Будё-Глимт» одержал 4 победы, в норвежском первенстве были обыграны также «Бранн» (5:1), «Сарпсборг 08» (2:1) и «Хёугесунн» (1:0).

    РФШ

    Турнирная таблица: РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 22 туров чемпионы набрали 56 пунктов. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 52 пункта.

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  • 20/07/2024

    • Последние матчи: Матч 23 тура чемпионата Латвии с участием команды РФШ против «Даугавпилса» перенесён на 17 сентября. Причина в том, что рижская футбольная школа выступает в Лиге чемпионов.

    В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: РФШ одержал седьмую победу подряд, включая игры не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате и Кубке Латвии.

    Статистика для ставок

    • Победная серия РФШ составляет 7 матчей

    • РФШ не проигрывает уже 14 матчей: 13 побед и 1 ничья

    • Ранее «Будё-Глимт» и РФШ не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.44, а победа РФШ — в 9.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.31 соответственно.

    Прогноз: Да, «Будё-Глимт» считается фаворитом пары, но у норвежского клуба есть проблемы с составом. У РФШ есть прекрасная возможность зацепиться за положительный результат в предстоящей игре.

    Ставка: Фора РФШ (+1.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.

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    «Будё-Глимт» — РФШ: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. Столкнётся ли «Будё-Глимт» с трудностями в матче?
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