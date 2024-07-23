Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля пройдет матч «Будё-Глимт» — РФШ. Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Норвегии уверенно лидирует в Элитсерии, набрав 36 очков. «Будё-Глимт» опережает ближайшего преследователя — команду «Бранн» на 6 пунктов.

Последние матчи: «Будё-Глимт» миновал первую стадию отбора в Лиге чемпионов, еврокампанию за выход в основную сетку норвежцы начнут с противостояния против лучшей команды Латвии — РФШ.

Что касается внутреннего первенства, то «Будё-Глимт» одержал уверенную победу над клубом «Одд» в рамках 15 тура чемпионата Норвегии (3:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: У чемпиона Норвегии большие проблемы с состав, в лазарете норвежского чемпиона находятся вингеры Басси, Хоуг, Сорли, нападающий Эспейорд.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Будё-Глимт» одержал 4 победы, в норвежском первенстве были обыграны также «Бранн» (5:1), «Сарпсборг 08» (2:1) и «Хёугесунн» (1:0).

РФШ

Турнирная таблица: РФШ лидирует в латвийском первенстве и сейчас, после 22 туров чемпионы набрали 56 пунктов. За лидером пытается угнаться «Рига», у которой сейчас 52 пункта.

Последние матчи: Матч 23 тура чемпионата Латвии с участием команды РФШ против «Даугавпилса» перенесён на 17 сентября. Причина в том, что рижская футбольная школа выступает в Лиге чемпионов.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов РФШ нанёс сокрушительное поражение североирландскому клубу «Ларн» (3:0 — победа дома и 4:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: РФШ одержал седьмую победу подряд, включая игры не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате и Кубке Латвии.

Статистика для ставок

Победная серия РФШ составляет 7 матчей

РФШ не проигрывает уже 14 матчей: 13 побед и 1 ничья

Ранее «Будё-Глимт» и РФШ не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.44, а победа РФШ — в 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.31 соответственно.

Прогноз: Да, «Будё-Глимт» считается фаворитом пары, но у норвежского клуба есть проблемы с составом. У РФШ есть прекрасная возможность зацепиться за положительный результат в предстоящей игре.

Ставка: Фора РФШ (+1.5) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.