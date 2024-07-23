Во втором отборочном раунде Лиги конференций 23 июля пройдет матч «Виртус» — «Флора». Начало — в 22:00 Ставка и прогноз на матч «Виртус» — «Флора», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виртус»

Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Сан-Марино «Виртус» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Ла Фиориты». Действующий чемпион набрал 79 очко, что на 2 пункта больше, чем у ближайшего преследователя.

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Словении ещё не стартовал. «Виртус» начал выступление с квалификации Лиги чемпионов, в первом отборочном раунде сан-маринцы с крупным счётом проиграли румынскому коллективу ФКСБ (1:7 — дома, 0:4 — в гостях).

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Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Виртус» не может прервать чёрную полосу игру, чемпион Сан-Марино потерпел третье поражение подряд, включая матчи Лиги чемпионов.

«Флора»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии «Флора» занимает третье месте в турнирной таблице с активом 36 очков. Выше расположились «Калью» и «Левадия», у которых 40 и 52 очка соответственно.

Последние матчи: В 20 туре эстонского чемпионата «Флора» потерпела поражение в матче против «Таммеки» (0:2).

В Лиге чемпионов клуб из Таллина потерпел неудачу в дуэли со словенским «Целе» (0:5 — дома и 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Пять последних матчей «Флора» провела со знаком минус, в пассиве эстонцев 1 ничья и 4 поражения.

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Флоры» составляет 4 матча

Проиграшная серия «Виртуса» составляет 3 матча

Ранее «Виртус» и «Флора» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флора» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.60, а победа «Виртуса» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.23 соответственно.

Прогноз: «Флора» как показывает практика, редко играет на положительный результат, чаще всего эстонский клуб уходит с поля без забитых голов. Но в соперниках команда из Сан-Марино, которая ниже классом. Так что можно сыграть на победе «Флоры».

Ставка: Фора «Флоры» (-1.5) с коэффициентом 1.81.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники могут устроить голевую феерию.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.