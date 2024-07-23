Виртус
Флора Таллин
«Виртус»
Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Сан-Марино «Виртус» завершил на первой строчке, выиграв чемпионскую гонку у «Ла Фиориты». Действующий чемпион набрал 79 очко, что на 2 пункта больше, чем у ближайшего преследователя.
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Словении ещё не стартовал. «Виртус» начал выступление с квалификации Лиги чемпионов, в первом отборочном раунде сан-маринцы с крупным счётом проиграли румынскому коллективу ФКСБ (1:7 — дома, 0:4 — в гостях).
Виртус — Флора Таллин: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Виртус» не может прервать чёрную полосу игру, чемпион Сан-Марино потерпел третье поражение подряд, включая матчи Лиги чемпионов.
«Флора»
Турнирная таблица: Действующий чемпион Эстонии «Флора» занимает третье месте в турнирной таблице с активом 36 очков. Выше расположились «Калью» и «Левадия», у которых 40 и 52 очка соответственно.
Последние матчи: В 20 туре эстонского чемпионата «Флора» потерпела поражение в матче против «Таммеки» (0:2).
В Лиге чемпионов клуб из Таллина потерпел неудачу в дуэли со словенским «Целе» (0:5 — дома и 1:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: Пять последних матчей «Флора» провела со знаком минус, в пассиве эстонцев 1 ничья и 4 поражения.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Флоры» составляет 4 матча
- Проиграшная серия «Виртуса» составляет 3 матча
- Ранее «Виртус» и «Флора» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флора» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.60, а победа «Виртуса» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.23 соответственно.
- 1.75Пари НН — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.09Дифферданж — Ордабасы: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Флора» как показывает практика, редко играет на положительный результат, чаще всего эстонский клуб уходит с поля без забитых голов. Но в соперниках команда из Сан-Марино, которая ниже классом. Так что можно сыграть на победе «Флоры».
Ставка: Фора «Флоры» (-1.5) с коэффициентом 1.81.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники могут устроить голевую феерию.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.