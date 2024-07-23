Во втором отборочном раунде Лиги конференций 23 июля пройдет матч «Линкольн» — «Карабах». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» завоевал титул лучшей команды страны, набрав 65 очков и опередив на два балла клуб «Сент-Джозефс»

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Линкольн» одолел в двухматчевом противостоянии мальтийский коллектив «Хамрун» (1:1 — по сумме двух матчей, 5:4 — победа в серии пенальти).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Линкольн» в последних пяти матчах одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и один поединок проиграл.

«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» — чемпион Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 83 очка и с большим перевесом обошла своих главных конкурентов «Зирю» и «Сабах» на 25 пунктов.

Новый сезон в азербайджанском чемпионате стартует 2 августа. Матч 1-го тура «Карабах» проведёт на выезде против клуба «Араз-Нахчыван».

Последние матчи: Первую стадию отбора Лиги чемпионов «Карабах» пропустил и старует лишь со второго квалификационного раунда самого престижного клубного турнира Европы.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Перед стартом официального сезона «Карабах» провёл четыре товарищеских матча. «Скакуны» выиграли у таких клубов как «Аль-Ахли» (Дубай) (5:2), «Славен» (1:0) и «Виктория» (2:1), но проиграл турецкому «Кайзерслаутерну» (1:3).

Статистика для ставок

«Линкольн» и «Карабах» уже играли между собой в Лиге чемпионов в 2023 году

«Карабах» — «Линкольн» (4:0)

«Линкольн» — «Карабах» (1:2)

Победная серия «Карабаха» состоит из трёх матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.49, а победа «Линкольна» — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.19 соответственно.

Прогноз: «Карабах» классом выше и более опытный еврокубковый боец. Чемпион Азербайджана должен без труда обыгрывать лучшую команду Гибралтара, как это было в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Ставка: Фора «Карабаха» (-2) с коэффициентом 2.45.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.