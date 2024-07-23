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    Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставка (коэффициент 2.27) на футбол. 23/07/2024 в 21:00

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    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля пройдет матч «Динамо» Киев — «Партизан». Начало — в 21:00. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2024 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 21:00 Партизан

    Партизан

  • Белград
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Украины киевское «Динамо» финишировало на втором месте, набрав 69 очков. Киевляне отстали от чемпиона «Шахтёра» на два балла.

    Последние матчи: Новый сезон в украинском чемпионате стартует 3 августа. Матч 1-го тура киевское«Динамо» проведёт в гостях против «Александрии».

    Динамо К — Партизан: коэффициенты букмекеров

    Перед стартом в Лиге чемпионов «динамовцы» провели пять контрольных встреч: выиграли у «Мамелоди Сандаунс» (1:0) и «Брённбю» (4:0), сыграли вничью с «Шальке» (2:2) и «Падерборном» (0:0), и проиграли «Униону» (2:3).

    Не сыграют: В составе команды травмирован центральный защитники Антон Бол, остальные футболисты находятся в строю.

    Прогнозы и ставки на спорт

    Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне киевляне сыграли два раунда в Лиге конференций, обыграв греческий «Арис» (2:2 — по сумме двух встреч, 6:5 — победа по пенальти) и уступив турецкому «Бешикташу» (2:3 — дома, 0:1 — в гостях).

    «Партизан»

    Турнирная таблица: В Суперлиге Сербии «Партизан» финишировал на втором месте, набрав 78 очков. От чемпиона «Црвены Звезды», «гробари» отстали 18 очков.

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  • 19/07/2024

    • Последние матчи: «Партизан» с победы стартовал в новом сезоне сербского чемпионата, в 1-м туре белградцы обыграли «Напредак» (1:0).

    Перед стартом в Лиге чемпионов «Партизан» сыграл 4 товарищеских матча, обыграв московское «Динамо» (3:2), сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграв ЦСКА (0:3) и «Браво» (1:2).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне сербы сыграли два раунда в Лиге конференций, обыграв азербайджанский «Сабах» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа по пенальти) и уступив датскому «Норшелланну» (0:1 — дома, 0:5 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Киев и «Партизан» стартуют со второго отборочного раунда Лиги чемпионов

    • В 2017 м году «Динамо» Киев дважды обыграл «Партизан» в Лиге Европы (4:1 — дома, 3:2 — в гостях)

    • В далеком 1976 году «Динамо» выиграло два раза у «Партизана» в Лиге чемпионов (3:0 — дома и 2:0 — в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Партизана» — в 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Статистика личных встреч говорит в пользу киевского клуба, так как «Динамо» четырежды обыгрывал «Партизан». Мы уверены в том, что выигрышная серия украинской команды продлиться.

    Ставка: Фора «Динамо» Киев (-1) с коэффициентом 2.27.

    Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Динамо» Киев — «Партизан»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. Киевляне зацепятся за положительный результат?
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