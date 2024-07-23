Динамо К
Партизан
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Украины киевское «Динамо» финишировало на втором месте, набрав 69 очков. Киевляне отстали от чемпиона «Шахтёра» на два балла.
Последние матчи: Новый сезон в украинском чемпионате стартует 3 августа. Матч 1-го тура киевское«Динамо» проведёт в гостях против «Александрии».
Динамо К — Партизан: коэффициенты букмекеров
Перед стартом в Лиге чемпионов «динамовцы» провели пять контрольных встреч: выиграли у «Мамелоди Сандаунс» (1:0) и «Брённбю» (4:0), сыграли вничью с «Шальке» (2:2) и «Падерборном» (0:0), и проиграли «Униону» (2:3).
Не сыграют: В составе команды травмирован центральный защитники Антон Бол, остальные футболисты находятся в строю.
Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне киевляне сыграли два раунда в Лиге конференций, обыграв греческий «Арис» (2:2 — по сумме двух встреч, 6:5 — победа по пенальти) и уступив турецкому «Бешикташу» (2:3 — дома, 0:1 — в гостях).
«Партизан»
Турнирная таблица: В Суперлиге Сербии «Партизан» финишировал на втором месте, набрав 78 очков. От чемпиона «Црвены Звезды», «гробари» отстали 18 очков.
Последние матчи: «Партизан» с победы стартовал в новом сезоне сербского чемпионата, в 1-м туре белградцы обыграли «Напредак» (1:0).
Перед стартом в Лиге чемпионов «Партизан» сыграл 4 товарищеских матча, обыграв московское «Динамо» (3:2), сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграв ЦСКА (0:3) и «Браво» (1:2).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне сербы сыграли два раунда в Лиге конференций, обыграв азербайджанский «Сабах» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа по пенальти) и уступив датскому «Норшелланну» (0:1 — дома, 0:5 — в гостях).
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев и «Партизан» стартуют со второго отборочного раунда Лиги чемпионов
- В 2017 м году «Динамо» Киев дважды обыграл «Партизан» в Лиге Европы (4:1 — дома, 3:2 — в гостях)
- В далеком 1976 году «Динамо» выиграло два раза у «Партизана» в Лиге чемпионов (3:0 — дома и 2:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Партизана» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 1.75Пари НН — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.72Сантос — Коритиба Парана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: Статистика личных встреч говорит в пользу киевского клуба, так как «Динамо» четырежды обыгрывал «Партизан». Мы уверены в том, что выигрышная серия украинской команды продлиться.
Ставка: Фора «Динамо» Киев (-1) с коэффициентом 2.27.
Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.