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    УЕФА утвердил изменения в регламенте ЛЧ и ЛЕ со следующего сезона

    УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Суперкубок УЕФА
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    УЕФА
    На фото:УЕФА
    УЕФА утвердил дополнительные изменения в регламенте Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, информирует официальный сайт организации.

    Со следующего сезона в матчах стадии плей-офф будет разрешена четвертая замена в дополнительное время, на остальные три замены это не повлияет.

    В заявку на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и матч Суперкубка УЕФА можно будет включить 23 игрока, а не 18 как в других матчах.

    По завершении групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы клубы смогут дозаявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.

    Начиная со следующего сезона команда, которая выиграла Лигу Европы три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет «Севилья».

    Также изменится время начала матчей — еврокубковые встречи будут начинаться в 18:55 и 21:00 по центральноевропейскому времени в зависимости от стадии турниров.

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