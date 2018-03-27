УЕФА утвердил изменения в регламенте ЛЧ и ЛЕ со следующего сезона

УЕФА утвердил дополнительные изменения в регламенте информирует официальный сайт организации.

Со следующего сезона в матчах стадии плей-офф будет разрешена четвертая замена в дополнительное время, на остальные три замены это не повлияет.

В заявку на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и матч Суперкубка УЕФА можно будет включить 23 игрока, а не 18 как в других матчах.

По завершении групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы клубы смогут дозаявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.

Начиная со следующего сезона команда, которая выиграла Лигу Европы три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет «Севилья».

Также изменится время начала матчей — еврокубковые встречи будут начинаться в 18:55 и 21:00 по центральноевропейскому времени в зависимости от стадии турниров.