Сборная Бразилии в Берлине победила Германию

одержала победу над(1:0) в товарищеском матче, который прошел в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

На 37-й минуте Виллиан навесил в штрафную с правого фланга, Габриэл Жезус из центра, от линии вратарской, в падении пробил головой точно в Кевина Траппа.

Вратарь среагировал очень неловко, отбив мяч вверх, но за счёт силы удара снаряд пересёк линию ворот до того, как голкипер сумел этому помешать.

Напомним, что 23 марта Бразилия в контрольном матче разгромила Россию со счетом 3:0.

Товарищеский матч Германия — Бразилия — 0:1 (0:1) Гол: Габриэл Жезус, 37.Германия: Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг (Зюле, 68), Платтенхардт, Горецка (Брандт, 61), Гюндоган (Вернер, 81), Кроос, Дракслер, Сане (Штиндль, 61), Гомес (Вагнер, 62).Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Миранда, Марселу, Виллиан, Фернандинью, Каземиру, Филиппе Коутинью (Дуглас Коста, 73), Паулинью, Габриэл Жезус.

В параллельном товарищеском матчеодолела— 3:2.

В составе поляков отличились Роберт Левандовски, Камил Гросицки и Пётр Зелиньски. Голы за корейцев забили Ли Чан Мин и Хван Хи Чан.