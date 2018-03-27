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    Сборная Бразилии в Берлине победила Германию

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Бразилии одержала победу над Германией (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

    На 37-й минуте Виллиан навесил в штрафную с правого фланга, Габриэл Жезус из центра, от линии вратарской, в падении пробил головой точно в Кевина Траппа.

    Вратарь среагировал очень неловко, отбив мяч вверх, но за счёт силы удара снаряд пересёк линию ворот до того, как голкипер сумел этому помешать.

    Напомним, что 23 марта Бразилия в контрольном матче разгромила Россию со счетом 3:0.

    Товарищеский матч
    Германия — Бразилия — 0:1 (0:1)
    Гол: Габриэл Жезус, 37.Германия: Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг (Зюле, 68), Платтенхардт, Горецка (Брандт, 61), Гюндоган (Вернер, 81), Кроос, Дракслер, Сане (Штиндль, 61), Гомес (Вагнер, 62).Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Миранда, Марселу, Виллиан, Фернандинью, Каземиру, Филиппе Коутинью (Дуглас Коста, 73), Паулинью, Габриэл Жезус.
    В параллельном товарищеском матче Польша одолела Южную Корею — 3:2.

    В составе поляков отличились Роберт Левандовски, Камил Гросицки и Пётр Зелиньски. Голы за корейцев забили Ли Чан Мин и Хван Хи Чан.

    Товарищеский матч
    Польша — Корея — 3:2 (2:0)
    Голы: Левандовски, 32 (1:0). Грощицки, 45 (2:0). Ли Чан Мин, 85 (2:1). Хван Хи Чхан, 87 (2:2). Зелиньски, 90+2 (3:2).Польша: Шченсны (Скорупски, 46), Пишчек (Чонек, 46), Глик (Кендзера, 67), Паздан, Рыбус (Кужава, 84), Зелиньски, Романчук (Милик, 61), Гросицки, Мончиньски, Енджейчик, Левандовски (Теодорчик, 46). Южная Корея: Ким Сын Гу, Чжан Хен Су, Хон Чжон Хо (Юн Ен Сон, 46), Пак Чжу Хо, Ким Мин Чжэ (Хван Хи Чхан, 38), Ли Чжэ Сон (Ким Шин Ук, 63), Ки Сон Ен (Ли Чхан Мин, 80), Квон Чхан Хун, Чжон У Ен, Ли Ен (Чхве Чхоль Сун, 46), Сон Хын Мин. Предупреждения: Рыбус (62), Чхве Чхоль Сун (76).
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