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    Ибрагимович выкупил страницу в газете и поприветствовал Лос-Анджелес

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    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выкупил страницу в журнале LA Times, чтобы поприветствовать город.

    «Дорогой Лос-Анджелес. Добро пожаловать», – говорится в кратком приветствии 36-летнего шведа. Внизу страницы стоит подпись игрока и логотип клуба.

    В пятницу «Гэлакси» объявили о переходе Ибрагимовича. Официально о деталях соглашения не сообщается. Но ранее стало известно, что контракт нападающего будет рассчитан на два сезона. А его зарплата составит 1,5 миллиона долларов в год.


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