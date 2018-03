Ибрагимович выкупил страницу в газете и поприветствовал Лос-Анджелес

Новичоквыкупил страницу в журнале LA Times, чтобы поприветствовать город.

«Дорогой Лос-Анджелес. Добро пожаловать», – говорится в кратком приветствии 36-летнего шведа. Внизу страницы стоит подпись игрока и логотип клуба.

В пятницу «Гэлакси» объявили о переходе Ибрагимовича. Официально о деталях соглашения не сообщается. Но ранее стало известно, что контракт нападающего будет рассчитан на два сезона. А его зарплата составит 1,5 миллиона долларов в год.

Zlatan announcing his move to LA Galaxy is peak Zlatan! 😂

(📷 via @latimes) pic.twitter.com/dPSqvTi27C