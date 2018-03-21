Кьюэлл считает, что Салах может выиграть «Золотой мяч»

Экс-игроквыразил мнение, что нападающий мерсисайдцевв скором времени может побороться за «Золотой мяч».

Салах проводит феноменальный сезон. Люди говорят о том, что он может стать лучшим игроком сезона в Англии, но я бы смотрел дальше.

Если он фантастически сыграет и на чемпионате мира, забьет несколько голов, покажет высокий уровень, а затем продолжит демонстрировать этот уровень в следующем сезоне, то почему бы ему не выиграть «Золотой мяч»? Не вижу препятствий для этого в таком случае«, — сказал Кьюэлл для talkSPORT.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" будет отклонять любые предложения по Салаху.