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    Кьюэлл считает, что Салах может выиграть «Золотой мяч»

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Австралии Гарри Кьюэлл выразил мнение, что нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах в скором времени может побороться за «Золотой мяч».

    Салах проводит феноменальный сезон. Люди говорят о том, что он может стать лучшим игроком сезона в Англии, но я бы смотрел дальше.

    Если он фантастически сыграет и на чемпионате мира, забьет несколько голов, покажет высокий уровень, а затем продолжит демонстрировать этот уровень в следующем сезоне, то почему бы ему не выиграть «Золотой мяч»? Не вижу препятствий для этого в таком случае«, — сказал Кьюэлл для talkSPORT.

    Ранее стало известно, что "Ливерпуль" будет отклонять любые предложения по Салаху.

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